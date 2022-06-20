身為女友「10大超加分表現」：顧好自己自然吸引到好對象

感情常常是許多人困擾的議題，一名網友便分享十個女友超加分的表現，讓女生們可以在感情中更順遂。

原PO在Dcard分享「女友超加分的十大表現」，這十點不一定是女友的加分，反而有點是希望讓女孩時刻提醒自己的原則，她說「當妳把自己顧好，吸引到的男生自然會好」。

1.把「請」、「謝謝」、「對不起」放嘴邊

當女生想麻煩男友幫忙做一些事情時，不管事情有多麼的小，像是開瓶蓋或等對方上廁所等等，就算男友也覺得沒什麼，但當女生把所有小事都覺得感恩知足時，時間久了，男友會更樂意幫忙做更多的事情，也沒機會讓對方抱怨雜事都他們做之類的。

2.撒嬌是生活潤滑劑，過多了就噁心

原PO說，撒嬌在某些時候，是非常美好的調味料，但是如果女生撒嬌到第三次時，男友還是不為所動或真的沒那麼放心上，就該見好就收，如果再繼續，男生會被煩到心不甘情不願的做。

3.請自費妳想要另一半參與的興趣

女生若希望另一半陪自己參與興趣，或者對方就算也喜歡一樣的事，但不見得會願意因此撥預算時，她自己的作法是會主動掏錢買兩張票，請對方陪她，也讓對方有機會了解她會喜歡的原因。

4️.尊重男友打遊戲的時間，也尊重遊戲裡花錢

原PO承認自己曾經認為在遊戲裡花錢是百思不得理解的行為，許多女生也會覺得「那就只是遊戲，為什麼要把錢浪費在虛擬的寶物或造型身上」，但如果男友真的很愛某個遊戲，只要他開心又負擔得起，她後來就不會跟他在遊戲上有所衝突，甚至有幾次還會幫對方儲值、送造型等，讓對方非常開心，還很感激，「我們女生都可以浪費錢在過多的彩妝品上了，只要他都有在玩，沒有什麼是浪費的」。

5.說出自己的需求，男友不是神仙

「您的父母跟妳同基因，都不見得能理解妳，妳怎麼會奢求男友什麼事情都該知道。生氣的樣子就是那樣，但能生氣的原因有千百種」。她也說，沒有任何一對情侶沒有磨合期，只有「怎麼磨」會越磨越合。

6.妳想被寵成公主，但也要有公主般的EQ

如果想被男友當公主捧，自己也應當有承擔這職位的本事，不要把自己都清楚的缺點逼男友全盤接受才是愛，要知道自己的缺點在哪、自己解決，而不是發洩在男友上。

7.安全感是自己給自己的

如果男友整天消失找不到人，或很愛跟其他女生搭話等讓女生沒有安全感，請自行考慮要不要分手，而不是哭著求說要安全感，「如果妳一直心理緊張兮兮的，哪天另一半會不會劈腿，有那個心力不如好好充實自己、壯大自己」。她也說，女生要好好做自己、相信自己所選，就這樣好好談戀愛。

8.果斷杜絕其他追求者

有些女生就算自己有男友，還是可能會有源源不絕的追求者，但如果利用這點對另一半邀功或炫耀，這行為很幼稚，「妳的好自己知道就好，不需要透過踐踏別人，捧高踩低」。

9.不要把男生多付錢的事情當理所當然

原PO說，若另一半賺的錢比較多，也願意多負擔，她認為對方該多負擔的是兩人的生活費，而不是自己額外的花費，「我想要好一點的個人保養品質，我會想自行承擔」，而對方願意多負擔的錢可以放在一起出去玩的花費，長遠的打算則是買房基金、未來的孩子的教養費等。

10.不斷的精進自己

她最後說，在談戀愛後花大把時間，將注意力放在兩個人之間或另一半身上，都忘了當初被喜歡時，是自己閃閃發亮的時候，「生活不是只有戀愛，還要有麵包」。

以上十點建議讓網友看了紛紛留言，「啊我都有，那我的男友怎麼還沒出現」、「除了第7點安全感的部分以外其他我都覺得很棒～我認為安全感是雙方的責任」、「我都沒做到，但老公很愛我」、「我都有耶，難怪男友越來越愛我」。