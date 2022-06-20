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丈夫月給1.5萬生活費 新手媽無奈列開銷：尿布都用親友送的

聯合新聞網／ 綜合報導
婚姻生活難免出現摩擦，導致雙方陷入不愉快。 示意圖／ingimage
婚姻生活難免出現摩擦，導致雙方陷入不愉快。 示意圖／ingimage

婚後生活難免出現摩擦，小至生活習慣不同，大至金錢觀念的差異，都可能導致雙方不愉快。日前一名網友在臉書上發文，透露孩子出生後只和丈夫拿一萬五生活費，甚至許多開銷要自己貼錢，買東西前還要事先詢問，令她感到相當不滿，而貼文曝光後也引發討論。

日前一名網友在臉書「靠北婚姻2.0」發出貼文，原PO表示丈夫不僅上下班時間不固定，還會因為工作關係常常不在家，令她氣憤直呼「小孩子出生到現在你完整的顧過幾天？」

不僅如此，原PO疫情期間都住在娘家，「我媽說怎麼整天老公不在還沒給妳錢，要買什麼都要問老公」。原PO透露丈夫一個月給一萬五生活費，以及負責不到4000元的奶粉支出，甚至連尿布都是親朋好友送的。

原PO接著列出家裡大大小小的開銷，坦言很多東西都是自己貼錢買的，而且住在娘家的日常用品和用餐都需要錢，全天照顧小孩也相當疲憊。在貼文的最後，原PO更加大火力直指，「育嬰薪水是政府給我的不是你這位男人給我的，事事買東西要詢問還要三催四請真的很煩」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「男人要慎選啊」、「現在才嬰兒階段就計較成這樣了，再大一點怎麼辦」、「最好自己經濟獨立，不要跟男人伸手要錢」、「結論是沒錢不要生小孩」、「經濟獨立就離婚吧，小孩自己養跟妳姓」。

另外，也有網友表示，「一個月1萬5已經不怎麼多了，一個月4千真的是驚世駭俗了」、「育嬰一萬五真的不多都給不起，能的話換一個男人吧」、「15000真的不太夠用！去趟市場買菜，沒有1000元還真的買不到什麼菜耶」。

婚姻 薪水 嬰兒

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