男友備忘錄被翻出 她「惡行惡狀」全記下網狂喊：好用心

有些情侶會習慣互看對方手機，這常常引發不少負面爭論，不過一名網友就分享，她男友常常邊用手機打字邊笑，最近才發現事實居然是一件件超浪漫又好笑的事。

原PO在Dcard上以「男友的備忘錄都在記什麼東西啦」為題分享，她某天看男友手機備忘錄，發現平時男友邊打字邊笑的秘密，「不是腦袋的水漏出來了，而是他正在努力的編輯這些內容」。

她男友的備忘錄記錄了一堆她的「惡行惡狀」，像是「在我耳邊喊好餓，結果食物買回來，窩在床上跟豬一樣睡著了，看在她那麼可愛的份上，不！這麼冷還要我出門買宵夜，還是讓人很生氣」、「我在跟妳講事情，妳卻在照鏡子看妳能不能舌頭舔到鼻孔，好氣又好笑」，還有「自己把瀏海剪壞，說如果自己用不到就捐給有需要的人，剪壞掉還是好可愛，好想捏她」等等看似在抱怨但實際上卻是超浪漫的紀錄。

網友紛紛留言，「怎麼一片白是我沒睜眼？」、「好浪漫超級羨慕！」、「可愛死」、「敲碗其他可愛小故事！」、「好羨慕…真的好羨慕」、「你們兩個都好可愛！」、「好用心～」、「哇噻好甜蜜」、「你們的相處模式一定超可愛」、「照鏡子看舌頭能不能舔到鼻孔我直接笑噴」、「好羨慕，能夠遇到一個懂得欣賞妳美好地方的另一半，真的好甜」、「男友文筆真好，不過看到一半還以為是帶小孩」。