25歲妹以「這理由」廢在家不工作 姊無奈嘆：怕勸了釀衝突

大多數人都認為大學畢業後便要承擔起照顧自己的責任，出社會後需要靠自己的力量工作、賺錢，避免仰賴父母金援。日前一名女網友在「Dcard」發文分享對妹妹的擔憂，她表示妹妹已經25歲，但工作都做不久，時常廢在家，讓她實在看不下去，卻又不知該如何規勸，引起眾人熱烈討論。

原PO提到，她的妹妹今年25歲，但每一份工作都做不到三個月，「不是嫌棄工作的主管太嚴厲、就是煩惱這份工作未來沒前途不適合自己」，雖然一開始原PO有嘗試溝通、聽妹妹抱怨，但歷經了一整年同樣的狀況，妹妹還是完全不找工作，只在家玩遊戲、耍廢，讓家人們十分擔憂，但也因為家人身分反而更難開口，擔心會演變成激烈衝突。

原PO的爸爸也勸妹妹不要再廢在家裡，至少要在爸媽還在世時學會養活自己的一技之長，沒想到妹妹卻認為是原PO運氣好才能找到工作，而她是因為運氣差，才遇不到一份適合她的職業，這樣的回應讓原PO頓時無語，「一方面覺得我也是很努力才能找到工作（目前是獵頭顧問），一方面又覺得我妹真的是個長不大的大屁孩」。

許多網友紛紛表示，「請爸媽跟她說，現在住家裡都要繳房租，不然就搬出去，該為自己負責了，工作沒前途、不適合自己，如果她今天沒有後援，我不相信她管工作有沒有前途，一定是先做再說」、「我姐也是這樣，全家都拿她沒辦法」、「可以先不要告訴她該怎麼做，而是先聽聽看她的想法、金錢的考慮、未來的規劃，然後再慢慢引導」、「我妹未婚前只待一間工廠，也就做沒幾個月，後續靠我養，後來先有後婚，我擺脫了她，她結婚後就認命在一間工廠待了10幾年」。