快訊

鐵道局7日內連出2包 交長震怒要求調查、嚴懲

中重症+402例 6歲男童打1劑BNT隔日確診變重症

病例數較昨降2.8%！本土+5萬3643、境外+64 增181人死亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

25歲妹以「這理由」廢在家不工作 姊無奈嘆：怕勸了釀衝突

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO的妹妹成天待在家玩遊戲，以「運氣差」為由不積極求職。圖為示意圖/Ingimage
原PO的妹妹成天待在家玩遊戲，以「運氣差」為由不積極求職。圖為示意圖/Ingimage

大多數人都認為大學畢業後便要承擔起照顧自己的責任，出社會後需要靠自己的力量工作、賺錢，避免仰賴父母金援。日前一名女網友在「Dcard發文分享對妹妹的擔憂，她表示妹妹已經25歲，但工作都做不久，時常廢在家，讓她實在看不下去，卻又不知該如何規勸，引起眾人熱烈討論。

原PO提到，她的妹妹今年25歲，但每一份工作都做不到三個月，「不是嫌棄工作的主管太嚴厲、就是煩惱這份工作未來沒前途不適合自己」，雖然一開始原PO有嘗試溝通、聽妹妹抱怨，但歷經了一整年同樣的狀況，妹妹還是完全不找工作，只在家玩遊戲、耍廢，讓家人們十分擔憂，但也因為家人身分反而更難開口，擔心會演變成激烈衝突。

原PO的爸爸也勸妹妹不要再廢在家裡，至少要在爸媽還在世時學會養活自己的一技之長，沒想到妹妹卻認為是原PO運氣好才能找到工作，而她是因為運氣差，才遇不到一份適合她的職業，這樣的回應讓原PO頓時無語，「一方面覺得我也是很努力才能找到工作（目前是獵頭顧問），一方面又覺得我妹真的是個長不大的大屁孩」。

許多網友紛紛表示，「請爸媽跟她說，現在住家裡都要繳房租，不然就搬出去，該為自己負責了，工作沒前途、不適合自己，如果她今天沒有後援，我不相信她管工作有沒有前途，一定是先做再說」、「我姐也是這樣，全家都拿她沒辦法」、「可以先不要告訴她該怎麼做，而是先聽聽看她的想法、金錢的考慮、未來的規劃，然後再慢慢引導」、「我妹未婚前只待一間工廠，也就做沒幾個月，後續靠我養，後來先有後婚，我擺脫了她，她結婚後就認命在一間工廠待了10幾年」。

Dcard 父母

延伸閱讀

她確診後「喉嚨多粒紅腫突起」宛如刀割 網苦喊：超像被火燒

整棟都聽見「打屁股聲」 她寫字條提醒：注意幸福吶喊的音量

他曝「中國古地名更改失敗城市」 網笑翻：棗莊王是保健品吧

她英文面試40%聽不懂仍進外商 憂「多益沒700」影響職場表現

相關新聞

她暫住男友家遭嫌白吃白喝 網得知「這舉動」嘆：男方雷隊友

婚後是否要與父母同住是許多新婚夫妻面臨的首要挑戰，同住屋簷下不僅有生活習慣需要磨合，更可能因為溝通不良產生誤會。日前一名女網友在「Dcard」發文表示，她和男友因為要更換租屋處，在男友的百般勸說下，暫時借住在男方家中，但沒想到男友家人表面歡迎她，卻私下向男友議論她白吃白住，氣得原PO直接搬走，並呼籲女性「絕對不要去住男友家」，引起眾人討論。

25歲妹以「這理由」廢在家不工作 姊無奈嘆：怕勸了釀衝突

大多數人都認為大學畢業後便要承擔起照顧自己的責任，出社會後需要靠自己的力量工作、賺錢，避免仰賴父母金援。日前一名女網友在「Dcard」發文分享對妹妹的擔憂，她表示妹妹已經25歲，但工作都做不久，時常廢在家，讓她實在看不下去，卻又不知該如何規勸，引起眾人熱烈討論。

丈夫15年麻吉帶全家吃喜酒包6600 新娘狂酸「厚臉皮」被嗆翻

吃喜酒該包多少紅包，一直是讓人苦惱的問題。一名女網友抱怨，丈夫的15年好麻吉來喝喜酒時超級摳門，有一位是2個大人2個小孩一起來，但卻只包了6600元，「臉皮超厚」，喜宴一桌要價3.2萬，裝傻拿鄉下行情來包明顯就是想佔便宜，晚上看禮金簿邊看邊火大，但網友卻一面反彈，認為「是想趁辦喜宴賺錢嗎？」。

她上門給遠距男友驚喜...垃圾桶「2杯飲料」發現綠炸真相

會造成一段感情走向劈腿的原因很多，可能是一方花心、用情不專，也有可能是一時的鬼迷心竅。有一名女網友表示，和男友交往6年，目前是遠距離戀愛，之前出差到男友居住的縣市時，想給他驚喜偷偷跑去他家，沒想到卻在垃圾桶看到了劈腿證據，最後心寒分手。

媽寶與孝順不同！網辨媽寶的四大熱議行為一看就知

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近一年內「媽寶行為」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的四大媽寶行為有哪些。

兒子不像我！人夫掙扎12年決做親子鑑定 證親生骨肉卻妻離子散

結婚最重要是互相信任，否則隨時抱撼終身！內地年約40歲男子秦志楠，因覺得兒子與自己長得不像，懷疑妻子出軌，掙扎12年後終決定驗DNA，結果發現兒子果然是親生骨肉。妻子知道丈夫想法後慨嘆夫婦間竟沒一點信任，有意離婚，而兒子的一句話，更猶如一盆冷水直淋秦男，「這麼多年，你對我好嗎？」。一次親子鑑定，最終導致妻離子散，讓秦男後悔莫及，卻已於事無補。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。