丈夫15年麻吉帶全家吃喜酒包6600 新娘狂酸「厚臉皮」被嗆翻

吃喜酒該包多少紅包，一直是讓人苦惱的問題。一名女網友抱怨，丈夫的15年好麻吉來喝喜酒時超級摳門，有一位是2個大人2個小孩一起來，但卻只包了6600元，「臉皮超厚」，喜宴一桌要價3.2萬，裝傻拿鄉下行情來包明顯就是想佔便宜，晚上看禮金簿邊看邊火大，但網友卻一面反彈，認為「是想趁辦喜宴賺錢嗎？」。

一名女網友在臉書「靠北老公2.0」發文抱怨，丈夫的麻吉們吃喜酒包的紅包很摳門，說是15年以上的感情卻只包2600-6600上下，只有2個包8000和1萬2元，4年大學同窗又聯絡10年以上，包出來金額笑死人，還帶人來，有一位2個大人2個小孩只包6600，「真的是很厚臉皮」。

原po繼續說道，入社會這麼久不可能不知道台北喜宴行情，但卻裝傻拿鄉下行情來包紅包，明顯就是要佔便宜，她指出，喜宴一桌3萬2，1人最少要包3200元，2人來要包6600才能打平，每帶1位小孩就要多加3600元，這樣禮數才對，「換成是我的話我不會去吃，禮金包到就好，厚臉皮吃喜酒就會比較香嗎？」。

原po也提到自己閨蜜，哪一個不是3600元起跳的，如果有帶伴侶就會包6000元以上，有帶老公跟小孩的包1萬2，「看看我閨蜜的心意比你那些哥們強太多了，她們都知道台北要包多少，不會佔人便宜，反觀你們那些哥們，口頭上稱兄道弟，實際上有機會就想佔人便宜」。

原po表示，晚上看禮金簿邊看邊火大，也把禮金簿攤在丈夫面前說事實，要他少跟那些假兄弟來往，最好斷絕關係，以後不要再聯絡，但丈夫聽完後只有冷漠處理，當作左耳進右耳出，原po也氣炸說「不信我的話以後吃虧不要跟我抱怨」。

但此文曝光後，卻引起網友反彈，「是想趁辦喜宴賺錢嗎？現在是能打平就不錯了好嗎！不然直接去登記就好了呀！」、「結婚是為了斂財？」、「看錢交朋友，沒錢就斷交，勢利眼的婚禮」、「真俗氣…用錢在衡量情誼…」、「這麼愛計較，當初不辦喜宴不是更好，紅包是心意，跟你結婚，你老公應該後悔了」、「換作是我也不會去參加妳們喜宴，連禮金也沒有」。