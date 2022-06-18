她上門給遠距男友驚喜...垃圾桶「2杯飲料」發現綠炸真相

會造成一段感情走向劈腿的原因很多，可能是一方花心、用情不專，也有可能是一時的鬼迷心竅。有一名女網友表示，和男友交往6年，目前是遠距離戀愛，之前出差到男友居住的縣市時，想給他驚喜偷偷跑去他家，沒想到卻在垃圾桶看到了劈腿證據，最後心寒分手。

一名女網友在Dcard發文，和男友交往6年，目前在遠距戀愛，幾天前出差到男友所在的縣市，約好結束去他租屋處會合，結果會議提早結束，先去他家想說給他下班驚喜，因為每次都會順便幫他打掃家裡，一個眼尖發現垃圾桶裡有兩杯相同的飲料，其中一杯吸管有明顯的唇印，當下心情瞬間涼了半截。

沒想到更崩潰的是，後來又在男友衣櫥看到一件不是自己的女性內褲，結果男友回來後，進門的表情是驚恐加上更多的慌張，原po馬上質問男友為何劈腿，男友起先還騙他是找男同事，後來瞞不住坦言因為公司聚餐和女同事多喝兩杯，爛醉不小心發生的，真的是無心的。

原po表示，後面男友說什麼，基本上都沒聽進去，「到底有誰會喝楊枝芋露喝到爛醉，騙三歲小孩嗎？」，但原po說當下沒有哭，只是靜靜的搭車回去，過了一週行屍走肉的生活，「真的好痛啊，他有一直挽回道歉，真的好怕自己心軟回頭」。

不少網友看完也奉勸她，「出軌了你還心軟回頭那就是你犯賤了，忍住啊 說是無心的，笑死，戴綠帽還有分深綠淺綠喔」、「請記住，0次與無限次」、「辛苦妳了，但為了更好的生活一定要撐過去，這段時間多約朋友，想哭就哭 」、「劈腿只會越劈越開，不要回頭」。