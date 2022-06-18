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媽寶與孝順不同！網辨媽寶的四大熱議行為一看就知

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
媽寶與孝順不同！網辨媽寶的四大熱議行為一看就知。 圖片來源:Unsplash
媽寶與孝順不同！網辨媽寶的四大熱議行為一看就知。 圖片來源:Unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近一年內「媽寶行為」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的四大媽寶行為有哪些。

受到父母過度保護的子女，若在成年後仍處處依賴父母、學不會獨立，就會被貼上「媽寶（或爸寶）」的標籤，多數人無不希望伴侶能獨立為自己負責，而非做出各種媽寶行徑。

千萬不能只會叫媽，媽寶得斷奶學會獨立！

網友熱議4大媽寶行為網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
網友熱議4大媽寶行為網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網友熱議的媽寶行為特徵，「凡事都要經過爸媽同意」的行為舉止最受到討論，根據網友的說法，「什麼都給媽媽做決定，沒自己想法」，或常說「我問一下我媽媽」等各種「以父母意見勝過一切」的作法讓多數網友聞之色變，但也有人提到「可以參考父母意見，但自己要思考決定」、「問爸媽是尊重，但不是照聽無誤」等想法，指出媽寶令人詬病的重點是「自己無法獨立為自己負責」。

而「依賴爸媽出面解決事情」的行徑也同樣被民眾認為是「無法獨立」的媽寶行為，如去（2021）年底發生的「瑪莎拉蒂惡少案」，三名男子毆打男大生、使之重傷送醫後，卻是由施暴者的父母出面道歉，引起一片譁然；或如「王力宏婚變事件」也多由王力宏父母親上火線回應等，被認為是「一個成年人犯了錯，結果是父母出面道歉，真是媽寶教育的現成案例」、「是媽寶嗎？犯錯還要父母出來面對？」，紛紛表示父母無法永遠跟在後面幫忙擦屁股。

另外「什麼都要跟爸媽一起」或被視為是過度保護而「沒做過日常生活家務」等行為，也常被網友稱作是「受不了的媽寶」，但也有人提到「我婚前也是媽媽幫我打理好，婚後什麼都要做」，認為只要「願意長大斷奶」，不論男女，媽寶還是可以長成獨立個體。

照著父母的期許長大成人或許是回應父母的養育之恩，但如果欠缺自我意志，總拿父母作為自己人生的擋箭牌，便容易給他人一種「無主見、無擔當」等負面的既定印象。不論父母或子女，都可再檢視自己是否過度呵護或過度仰賴原生家庭，學會與獨立的自己相處而成長。

觀看原文→https://bit.ly/3tIiIRk

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

父母 媽寶

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