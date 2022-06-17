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孕吐嚴重「備註不要火鍋料」店家1舉動逼哭她 萬人喊超暖

聯合新聞網／ 綜合報導
店家除了照著備註多加湯與菜之外，還送上甜點與字條，讓人看了相當暖心。 圖／爆廢公社公開版
店家除了照著備註多加湯與菜之外，還送上甜點與字條，讓人看了相當暖心。 圖／爆廢公社公開版

社會處處有溫暖！台中有一名孕婦，因為人不舒服，有嚴重的孕吐情況，因此想喝點酸的熱湯，也在外送訂單上特別備註「不要火鍋料，以免浪費」，沒想到店家除了特別多給湯跟菜外，還送她甜點並且附上字條，讓她看完直接哭出來，上萬網友也直呼超暖心。

一名孕婦網友在臉書「爆廢公社公開版」發文說，因為目前懷孕，人不舒服孕吐的很嚴重，因此想喝點酸的熱湯，打開外送叫了一家酸菜白肉鍋店家，特別備註「不要火鍋料，只要菜跟肉，其他都不要，如果可以請多給我酸菜或湯，因為目前是孕婦，在嚴重孕吐不太舒服，如果不方便沒關係，但不要給我火鍋料，沒辦法吃這樣會浪費掉」。

結果餐點送來後，店家如備註上所寫的多給了很多湯還有菜，另外還送甜點及附上字條，寫著「這是甜點，請妳吃！加油哦！」，原po說看到的時候都哭了，因為能在最難受的時候有人這樣關心給予溫暖，「讓我感覺人都好多了，心都溫暖了」。

此文一出至今也有2萬人按讚，網友看了也覺得很感動，紛紛留言，「店家很用心，有些根本不看備註」、「超暖心」、「社會需要多一點這種優質店家」、「很感動，店家太棒了」、「真的很暖心！我十分了解孕吐的感受！我吐到去打營養針」、「善良店家」。

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