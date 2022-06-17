地表最強隊友！她夾菜遭婆婆酸「兒子要吃」 公公回嗆相挺

婆媳問題向來是難解之題，這時就需要神隊友來解圍。一名媳婦抱怨，時常被婆婆刁難，就連夾菜也會被酸「是我兒子喜歡吃的」，並要求她放回去，所幸一旁的公公出手救援，當場就讓婆婆閉嘴。

一名媳婦在「靠北婆婆2.0」分享，婆婆很喜歡煮飯，要她們夫妻倆回家吃，但每當原po要夾菜時，婆婆就會開口說「這是兒子要吃的」，她只好改拿另一塊，但又會被罵說，「那是公公喜歡吃的」，結果公公和老公見狀，就通通夾給她吃。

婆婆看了心裡很不是滋味，秒酸「大家都夾給媳婦吃，她要吃哪塊」，不料公公當場回嗆「你都規定誰應該吃哪一塊，怎麼會不知道自己要夾哪一塊去吃？」，讓婆婆立刻閉嘴，不再說話。

除此之外，公公平時也會在許多地方替她解圍，有次她被婆婆要求替其他人洗衣服時，公公立刻衝上前搶回，並質問婆婆「妳不是規定我們兩個人的衣服各自洗各自的，怎麼可以亂改規矩？」。

還有一次，婆婆因不滿兒子的家庭經濟由媳婦掌控，狂酸兒子是「妻奴」，也被公公回嗆「妳自己也一直要求我把錢給妳管，現在卻看不慣媳婦做一樣的事？」。

公公多次出面解圍，也讓原po誇讚「我上輩子應該和我公公有些緣分未了，所以這輩子在他的保護下，熬過婆婆一關又一關的難關」，而老公則表示，「有爸爸擋著，還不用他出面」。

文章曝光，許多網友們都投以羨慕的眼光，「有這樣的公公真好，希望他比婆婆長壽」、「好讚的公公啊！不過這樣巫婆的敵意會更深」、「遇到很好的老公跟公公，這是妳上輩子修來的福氣」、「這公公比隊友還強100倍」、「好公公好婆婆永遠都是別人家的」。