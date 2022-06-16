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婚宴賓客名單驚見男友前妻 她難接受：來搞破壞？

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO和男友即將結婚，卻發現賓客名單有男友前妻，讓她無法接受。示意圖/Ingimage
原PO和男友即將結婚，卻發現賓客名單有男友前妻，讓她無法接受。示意圖/Ingimage

許多人認為結婚是終生大事，不過日前網友在「匿名公社」發文提到，最近和男友決定結婚，卻在婚宴賓客名單上發現他前妻的名字，一問之下才知道是男友的女兒偷偷加上，讓他們很兩難。

原PO提到，她和男友都曾離婚，同居一年以來都和男友女兒住在一起，而他前妻自從外遇之後，就不曾主動聯繫。最近兩人開始籌備婚禮，日前原PO卻在婚宴賓客名單發現男友前妻的名字。一問之下，才知道是男友的女兒加上的，且兩人從女兒國中後就開始偷偷聯絡。她聲稱：「媽媽希望能參加爸爸的婚禮」。

而原PO不曉得對方到底是真心祝福還是要到現場搞破壞，無法接受對方到場。且男友也同樣表示拒絕，卻讓女兒又哭又鬧，使他陷入兩難。

許多網友留言表達想法，「名字是孩子自己加上，怕被拿扶養費，她本人躲都來不及，還未必出現」、「第一次聽到前妻要參加前夫結婚的，真不知道什麼心態」、「正常是不會來參加~你若是結婚之後⋯他女兒的這個區塊你可能會吃力不討好，再加上有前妻的存在⋯呃⋯祝福你了」。

結婚 離婚 外遇 婚禮

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