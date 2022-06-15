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她產後三天「請老公幫孩子換尿布」 婆婆嘲諷：妳要自立自強

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO請老公幫孩子換尿布，結果卻引來婆婆的不滿。 示意圖／ingimage
原PO請老公幫孩子換尿布，結果卻引來婆婆的不滿。 示意圖／ingimage

婆媳關係是不少人深感頭痛的問題，尤其生活在一起時，更容易產生摩擦和衝突。一名網友在臉書上發文，表示自己剛生產完正在坐月子，只是請老公幫小孩換尿布，婆婆就馬上惡言嘲諷，而貼文底下也掀起討論，甚至有網友直呼「最討厭聽到這種話！」

一名網友在臉書「靠北婆婆2.0」上發文，透露自己目前是自然產後三天，回到家準備開始坐月子，但因為傷口尚未完全恢復，所以才會當著婆婆的面請老公幫孩子換尿布。沒想到，婆婆居然馬上說「不能都靠老公幫忙，妳自己也要自立自強幫孩子換尿布」。原PO感到相當傻眼，「叫妳兒子幫忙而已，妳就心疼了嗎？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「感覺接下來的月子和育兒之路會很坎坷」、「很多婆婆都這樣，別人家的女兒死不完，兒子做一點事就會要她的命」、「最討厭聽到這種話」、「這些婆婆都有病嗎？」、「在婆家坐月子⋯真的就是作死自己而已」、「去月子中心或娘家吧」。

另外，也有人分享自身經驗，「我家媳婦今天自然產後三天回家，我叫她要儘量躺，躺好躺滿，什麼事都叫她老公去做就好」、「半夜孩子哭鬧的時候，一定要媳婦爬起床處理，不能爸爸處理」。

婆婆 坐月子 媳婦 婆媳紛爭

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