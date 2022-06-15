男友28歲「沒買房還住在家裡」 她狠嗆：沒斷奶的媽寶

不少情侶穩定交往一段時間後，便會考慮和對方結婚成為夫妻，但也有人認為需要先有房有車，才能扛起養家的責任。一名網友在臉書上發文，表示男友已經28歲還住在家裡，抨擊對方是「沒斷奶的媽寶」，而貼文底下也掀起討論。

一名網友在臉書「靠北婚姻2.0」發出貼文，原PO抨擊男友已經28歲，卻還是住在家裡，而且交往前自己也強調要買新房子搬出來住，否則不可能結婚，憤怒直呼「沒斷奶的媽寶才會住家裡，吃家裡的用家裡的，你有沒有羞恥心啊？你已經是成年人，肩膀要夠硬才能扛起養家責任」。

除此之外，原PO認為自己沒有獅子大開口，並沒有要求最頂級的房子，只要是兩房一廳附停車位且位在市區的規格就可以。在貼文的最後，原PO更加大火力直言，「沒房就不要想結婚害人，搞清楚我是老婆不是傭人，我不可能住進你家當你全家的免費傭人」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「妳可以換個40歲的，應該買房機率大一點」、「妳應該是找乾爹，不是找老公」、「我29歲也還沒斷奶」、「妳找個68歲的，可能還可以住到透天厝和開休旅車喔」、「好險！幸好我兒子要娶的不是妳，不然我可能要做到斷手斷腳」、「妳直接換一個有車有房的比較快一點」。

另外，也有網友仔細分析，「28歲靠自己一個人賺或夫妻一起賺，應該很少買的起房吧」、「現在買房不容易，買房要雙方都要有能力共同付擔費用，如果沒能力付擔千萬別結婚」、「現在年輕人要買房真的很困難」、「現在房價那麼貴，不是每一個人都買的起房」、「婚姻關係是互相的，沒有誰應該做什麼，更沒有人應該坐享其成」。