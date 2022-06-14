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網求助「媳婦每次洗澡都1小時以上」 長輩憋不住如廁在垃圾桶

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友發文求助「媳婦每次洗澡都要1小時以上，長輩內急只能在垃圾桶解決」。示意圖／ingimage
一名網友發文求助「媳婦每次洗澡都要1小時以上，長輩內急只能在垃圾桶解決」。示意圖／ingimage

很多人買房會考量衛浴的數量，來避免家人搶用洗手間的狀況，日前有位網友就抱怨，家裡只有一間衛浴，媳婦每次洗澡都要花1小時以上，導致長輩內急憋不住，只能在垃圾桶如廁。

一名網友在臉書「爆怨2公社」發文表示，家裡的媳婦每次洗澡要霸占廁所1小時以上，可是她們老公寓只有一間衛浴，前幾天更是使用長達2小時，連友人不斷敲門，告知需要使用廁所，她都沒有想趕快出來的意願，導致長輩常常憋不住，只能在垃圾桶如廁。

原PO無奈表示，家裡沒有浴缸能泡澡，不知道為何媳婦能在廁所這麼久，也不想要讓她覺得自己沒有洗澡自由，但這個問題已經影響家人，因此原PO求助「有什麼解決之道嗎？」

對此，網友建議「請他們夫妻自己出去住」、「如果沒辦法加蓋廁所，這個簡易尿桶其實很好用」、「換大間一點的房子，有2間廁所就不用爭」、「媳婦是在洗金身嗎？」、「我家4個人，3間廁所有時候就要排隊了，更何況一堆人住，還只有一間廁所」、「請他們搬出去」、「浴廁分開就好了」、「還是建議讓兒子跟媳婦搬出去」。

還有人幽默表示「請一個看護幫她洗澡」、「以前我小嬸也是，洗澡都洗一個小時起跳，我問她為何要洗這麼久，她說每天按摩全身，才可以細皮嫩肉，說真的，也沒有細皮嫩肉」、「知道她要洗澡前，大家都趕快去上廁所，她應該就會洗很快了」。

媳婦 爆怨公社

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