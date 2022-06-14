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她怨男友幫買咖啡特價卻不找錢 網掀兩派論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
一位女網友抱怨，託男友買咖啡對方卻不主動找錢。示意圖／ingimage
一位女網友抱怨，託男友買咖啡對方卻不主動找錢。示意圖／ingimage

男女相處有許多地方需要磨合，金錢觀念也是其中一樣，近日一名女網友就在網上抱怨，她經常託男友買咖啡，卻發現有特價優惠時，男友不會主動找錢，讓她覺得被對方欺騙，她將經過po網分享後，意外引發兩派論戰。

一位女網友在Dcard發文抱怨，她最近發現男友幫她買咖啡時，都沒有將折扣的錢還給她，讓她有一種被欺騙的感覺。原po表示，她和男友兩人習慣每天早上在樓下7-ELEVEN買兩杯精品拿鐵，一杯90塊，兩人各付各的，但因她出門化妝時間較久，而且上班時段買咖啡也需要排隊，所以通常都是請男友先去買，等她下樓時咖啡也差不多好了。

由於經常購買咖啡，原po每週都會給男友500元，有多的零錢她也覺得還好，「畢竟不是大數目，而且他要提早下去排隊，找我一堆零錢也麻煩，而且偶爾假日也會請我喝個飲料，基本上也算是把多的錢還我了」。這樣的模式大約持續了半年，直到原po最近突然臨時起意自己去買咖啡，店員提醒她，「兩杯99要不要多帶一杯？」她才發現男友都沒有多還她4、50塊，而且該活動已經持續一個多禮拜，加上這類特價活動經常有，讓她覺得男友不夠老實。

原po主動和男友反應後，對方則回應，「之前沒注意到，會再還妳」，但原po不解，男友習慣用現金結帳怎麼會沒發現，而且如果她不主動說，男友很可能這幾天都打算不找錢，不過她也擔憂，自己這樣想會不會太過小氣或是大驚小怪。

網友們對原po的故事持不同意見，一派網友認為原po過於小氣，「自己動作慢，人家早下去排隊幫妳買，還要因為幾十元被罵」、「我覺得原PO男友比較可憐，他可能只是覺得這點小錢沒什麼差，卻被一口咬定是貪女朋友的便宜」、「是情侶不用計較那麼多吧，而且他也花了時間跟行動提早去買了，他可能在買的時候沒留意這麼多啊！」。

另一派網友則站在原po立場，「這根本不是小氣不小氣、而是尊重」、「平常付180現在付99，真的會注意不到嗎？直接坦白說要跑腿費還好一點」、「一堆人說男生辛苦排隊買咖啡，原po還計較50塊，呃但是男生去買等於拿到一杯9塊的咖啡欸」。也有網友指出精品拿鐵經常特價，看似只差幾十塊其實累積起也是相當可觀，「最近活動每天都是2杯99，周一精品日是一杯60，拿鐵原價90元，最近活動平均一杯50元，一天價差40元 一個禮拜就280元，不嚴重嗎？」。

咖啡 超商 兩性關係 Dcard

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