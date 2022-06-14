父與她同行被問「同妻逛街」？少女一句妙解尷尬 網讚高EQ

不少人都試過認錯人或被認錯，那些時刻真的既好笑又尷尬！有女生日前發文，表示曾經和爸爸逛街時，被他的朋友錯認成她媽媽。她自嘲可能「樣子太老」，才引起誤會。當時她急中生智，靠1句精妙回應化解尷尬處境，獲網友大讚高情商！

該女生在香港討論區發文，稱和父親逛街時，碰巧遇到父親朋友，對方竟把她錯認成她媽媽，還問她爸爸「同老婆一起逛街啊？」，氣氛尷尬。她當時機智妙答，「是啊！我是他的前世情人」。事後她哭笑不得問網友，「到底是我爸保養得太年輕，還是我樣子太老」。

帖文引來網友熱議，有不少人都認為樓主有急才，既免除了對方的尷尬，又避開了長相話題，「你EQ幾高」、「樓主有急才」、「我覺得好好」。但也有人打趣樓主外表成熟，「你要keep（保養）好的啦」、「只有一個可能，就是妳年少老成」、「會不會被講：『同阿嬤出來逛街呀？』」。

另外，有不少網友都樂於分享自身的有趣經歷，其中有人和「老相」朋友出街被以為是父子，「同朋友（比我小幾個月）一齊行商場，售貨員經過叫我買件禮物送爸爸（指我朋友）」；有人妻就指老公被誤認成父親，同樣令一眾網友爆笑，「我老公只大我9年，但新來的保全將我老公誤認成我爸爸，我老公超介意！」。

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文章授權轉載自《香港01》