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夫結紮7年！妻驗孕兩條線喊冤「我沒有」 醫揭驚人真相

聯合新聞網／ 綜合報導
一名人妻的老公結紮7年，太太因月經沒來求診，結果驗孕為兩條線懷孕，夫妻關係當場降到冰點，後來醫生安排先生進行「精液檢查」，真相才大白。示意圖/ingimage
一名人妻的老公結紮7年，太太因月經沒來求診，結果驗孕為兩條線懷孕，夫妻關係當場降到冰點，後來醫生安排先生進行「精液檢查」，真相才大白。示意圖/ingimage

婦產科名醫蘇怡寧近日分享一名人妻的老公結紮7年，太太因月經沒來求診，結果驗孕為兩條線懷孕，夫妻關係當場降到冰點，後來醫生安排先生進行「精液檢查」，真相才大白，原來精液裡仍有精子，經親緣鑑定後也確定小孩是他的。

蘇怡寧今(14)日凌晨在臉書「蘇怡寧醫師愛碎念」粉專分享，還記得很早以前老師教過，患者來門診看月經不規則，首先就是要想到懷孕，「不管她跟你說了什麼，無論是什麼，我月經不規則很久了，我之前不孕很久了，我有避孕、我很久沒有性行為了扒拉扒拉的，不管她說了什麼，反正先驗孕就對了，若病人堅持不驗，病歷上一定要註明」。

蘇怡寧透露，去年一對夫婦到門診求助，太太表示自己生理期延遲，他先請對方去驗孕，但太太卻說先生已結紮長達7年，因此懷孕率極低而拒絕，但蘇怡寧的態度非常堅持，她只好一臉不屑地去驗，結果竟是兩條線懷孕，讓在一旁的先生瞬間臉色大變。

這時太太不斷喊冤「我真的沒有」，現場空氣瞬間凝結「大概有北極這麼冷」。蘇怡寧見狀打破沉默，「科學上有很多不是百分之百，結紮也不代表就一定百分之百不會懷孕，也沒有任何避孕方式是百分之百，只有很高的機率能避免」，並建議夫妻倆做個精液檢查、親緣鑑定。

過了幾個月後真相大白。蘇怡寧說，檢查結果發現裡面仍有精子，且親緣鑑定也證實孩子是他的。最後蘇怡寧也叮囑各位年輕醫師，「關於懷孕這件事，不要相信病人跟你說了什麼，驗就對了」。

懷孕 結紮

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