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3+4入境檢疫新制管制一堆又邏輯不通 放寬規範形同虛設

連嫁兩夫都慘遭劈腿 她氣到想離婚兒女卻有不同意見

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本太太連嫁兩位丈夫都發覺對方外遇，一時氣急攻心當場暈倒。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本太太連嫁兩位丈夫都發覺對方外遇，一時氣急攻心當場暈倒。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

俗話說「一朝被蛇咬、十年怕草繩」，如果不幸遇上出軌事件，那麼往後碰到的其他對象，難免也會有疑神疑鬼的狀況。有位日本太太，就在感情世界中，碰到被另一半背叛的遭遇。

根據日本媒體「FRaU」報導，一位化名沙代子的42歲女性，過去曾經和一位男子結婚，並且生下女兒。但就在女兒四歲的時候，沙代子因為老公外遇的關係，彼此之間經常吵架、互丟東西，因此走上離婚一途。兩年後沙代子與另外一位男性再婚，並生下另一位男孩。

沙代子在小時候就因為父母親離婚，自己被丟給祖母照顧，所以一直有著害怕被拋棄的恐懼感，加上曾經因為前夫外遇的關係，所以變得相當神經質，只要丈夫稍微有點晚歸，就會詢問丈夫的行蹤，並要求對方拍下現場照片給他檢查。就連沙代子的女兒，都認為母親的作法有點過頭了。

然而有一次，沙代子察覺丈夫送來的照片不對勁，於是在丈夫返家之後檢查他的手機，結果發現在手機裡，有著大量丈夫和不知名女性的約會照片。氣急攻心的沙代子當場暈倒在地，連忙緊急送醫，隨後被檢查出有腦震盪和貧血的症狀。

日後在調查下，才知道丈夫已經外遇一年。然而雖然一度想要離婚，但丈夫平時為人不錯，且已經16歲的女兒和10歲的兒子，都表示如果離了婚，想要跟爸爸住在一起，加上丈夫也已經為了外遇一事道歉，於是讓沙代子感到相當猶豫，至少以形式上來說，暫時還沒完全切斷夫妻關係。

離婚 外遇

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