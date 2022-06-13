女友嫌他「月薪8萬太少」 要求進台積電當工程師

許多人擔憂自己薪水不夠，無法成家立業，一名月薪8萬的工程師日前表示，女友嫌棄他「薪水不夠」，建議他去當台積電工程師。對此，網友紛紛建議他「快分手，我在台積電的月薪才6萬，比你現在薪水還少」，還有過來人給「加薪」建議，透露可以學專業技能創造副業。

一名網友在Dcard發文表示，他是在南部上班的工程師，年薪96萬，平均月薪有8萬元，女友則是轉行做保險業，但女方現在月收入0元，2個月下來原PO已經給了她4萬6千元。不過，女友仍然嫌他「薪水沒有很高，認為以後買房、結婚、生子有負擔」，要求他「找高薪工作」。

對此，原PO無奈表示，｢女友希望我可以去當台積電工程師，但我覺得自己不能進去，因為台積電要求碩博士學歷，我只有二技畢業，最近壓力很大」。

文章曝光後，引來網友熱議，不少人建議原PO「分手」，直言「覺得薪水低，請她自己去賺」、「一個連收入都沒有的女人沒有資格嫌棄你，起碼等她16萬了再來說」、「拜託你不要再免費幫別人養老婆了，婚姻是兩個人的一輩子，不是只有你要付出，再不放生等著被女生宰割嗎？但若你願意被宰割，只好祝福你了，我也不建議幫人家養女兒」。還有職場老鳥提供「加薪方法」，建議他可以另外學習專業技能，增加副業、創造主業，但也有許多人質疑這篇文章是「反串」。