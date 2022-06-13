快訊

太慘！「紫外線燈」殺菌3小時 Andy老爹雙腿燙傷、眼睜不開

桃園大潭電廠7號機鷹架大面積倒塌 6工人受傷3送醫

女友嫌他「月薪8萬太少」 要求進台積電當工程師

聯合新聞網／ 綜合報導
一名月薪8萬的工程師抱怨，女友嫌棄他「薪水不夠」，網友狂勸他「分手」。示意圖／Ingimage
一名月薪8萬的工程師抱怨，女友嫌棄他「薪水不夠」，網友狂勸他「分手」。示意圖／Ingimage

許多人擔憂自己薪水不夠，無法成家立業，一名月薪8萬的工程師日前表示，女友嫌棄他「薪水不夠」，建議他去當台積電工程師。對此，網友紛紛建議他「快分手，我在台積電的月薪才6萬，比你現在薪水還少」，還有過來人給「加薪」建議，透露可以學專業技能創造副業。

一名網友在Dcard發文表示，他是在南部上班的工程師，年薪96萬，平均月薪有8萬元，女友則是轉行做保險業，但女方現在月收入0元，2個月下來原PO已經給了她4萬6千元。不過，女友仍然嫌他「薪水沒有很高，認為以後買房、結婚、生子有負擔」，要求他「找高薪工作」。

對此，原PO無奈表示，｢女友希望我可以去當台積電工程師，但我覺得自己不能進去，因為台積電要求碩博士學歷，我只有二技畢業，最近壓力很大」。

文章曝光後，引來網友熱議，不少人建議原PO「分手」，直言「覺得薪水低，請她自己去賺」、「一個連收入都沒有的女人沒有資格嫌棄你，起碼等她16萬了再來說」、「拜託你不要再免費幫別人養老婆了，婚姻是兩個人的一輩子，不是只有你要付出，再不放生等著被女生宰割嗎？但若你願意被宰割，只好祝福你了，我也不建議幫人家養女兒」。還有職場老鳥提供「加薪方法」，建議他可以另外學習專業技能，增加副業、創造主業，但也有許多人質疑這篇文章是「反串」。

薪水 台積電 Dcard

延伸閱讀

他質疑現代社會難靠讀書翻身 網友點出這些「升級捷徑」

長庚醫師累癱不小心紅燈迴轉 員警攔下後「一句話」讓他淚崩

心理測驗／是相機還是開關？測出你想追求安定或是刺激變化

新鮮人苦惱北漂發展還是返鄉存錢 網勸薪水至少「這數字」再考慮

相關新聞

女友嫌他「月薪8萬太少」 要求進台積電當工程師

許多人擔憂自己薪水不夠，無法成家立業，一名月薪8萬的工程師日前表示，女友嫌棄他「薪水不夠」，建議他去當台積電工程師。對此，網友紛紛建議他「快分手，我在台積電的月薪才6萬，比你現在薪水還少」，還有過來人給「加薪」建議，透露可以學專業技能創造副業。

小三熬4年終於等到男方離婚 幸福美夢卻被他一句話戳破了

許多發生外遇的男女，都會與外遇對象口頭承諾「等我離婚了就跟你在一起」，但結果經常不如預想中的美好。最近在日本，就有像這樣的感情糾紛。

【心情點滴】鍾國生／一起生活最幸福

前段時間，一位朋友前往上海任職，抱著不成功不回台的決心，單身赴任。不過，單身在外的異鄉生活，是很寂寞的，總見他在社群裡的...

【相處之道】胡瑋婷／關閉負面情緒的電源

我一向自認是情緒管理做得很好的人，但在育兒的過程中，年幼的女兒屢次挑戰底線，我才逐漸意識到自己的情緒管理也有待加強。

【我見我思】古家榕／有烘衣機的家

看見好友臉書上寫著：「家裡一定要有台烤吐司機才像個家。」頓時引發我的思考。過去總覺得，有家人在的地方就是家，可是否真有那...

初戀情結剪不斷？ 過來人曝不要過度美化：多交幾任就無感

不少人會在意另一半的初戀，一名網友也表示「初戀」一詞總是會讓人聯想到浪漫、遺憾、青春與回憶等關鍵字，她也好奇，「不知道大家心中有沒有那位無可取代的初戀？」過來人卻不以為意，「多交幾任，記憶就洗掉了」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。