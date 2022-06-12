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初戀情結剪不斷？ 過來人曝不要過度美化：多交幾任就無感

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，「真心覺得初戀對我而言意義滿深的」。示意圖／ingimage
一名網友分享，「真心覺得初戀對我而言意義滿深的」。示意圖／ingimage

不少人會在意另一半的初戀，一名網友也表示「初戀」一詞總是會讓人聯想到浪漫、遺憾、青春與回憶等關鍵字，她也好奇，「不知道大家心中有沒有那位無可取代的初戀？」過來人卻不以為意，「多交幾任，記憶就洗掉了」。

原PO在PTT以「大家心中都有無法替代的初戀嗎？」為題表示，她認為「初戀」這個詞總是跟浪漫、遺憾、青春與回憶等字詞脫離不了關係，包括第一次情竇初開的樣子，第一次知道自己喜歡上一個人是什麼心情，常有人說初戀總是最美，因為多數初戀的結果都是無法善終。

她有時也會回想跟第一任青春的談小情小愛時，還是會忍不住莞爾一笑，覺得青春的小鳥真的回不去了啊，雖然現在跟對方完全沒有聯繫，但心裡總是有個回憶的位置是給他的，也真心希望對方可以過得一切都好，她好奇，「不知道大家心中有沒有那位無可取代的初戀？無論現在是什麼結果，真心覺得初戀對我而言意義滿深的」。

網友紛紛留言，「初戀總是最美好」、「沒有在一起的最美好」、「沒有搞到手的最好+1」、「初戀到底為什麼會被美化成這樣啊？浪漫電影看太多嗎？」、「會覺得初戀特別好，應該是當時還在曖昧階段沒在一起，且後來也沒有任何曖昧或交往對象，就會把初戀視為最美好」、「初戀之後，心裡的小男孩或是小女孩就死去了，之後好像就很難單純的喜歡一個人」。

許多人認為每段戀情都有其好與壞的回憶，不會因為是初戀就過度美化，「覺得每一任都有好與不好的記憶，初戀沒有比別任特別」、「每個帶給不同階段的自己的感受都不同」、「初戀只是特別蠢而已，多交幾任，記憶就洗掉了」、「每一任都有好和壞，分開後時間久了，都完全無感」、「無感，有了第二任就不在乎了」、「會記得這個人，但就只是記得，不會沒事一直回憶，也不會一直感謝他的存在」、「完全不懷念初戀，只覺得她人真的超好，祝福，即使她結婚了，也只覺得『喔，好喔』」。

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