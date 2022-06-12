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綠了自己？ 她開小帳找男友聊天反讓感情疏離

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友表示她開了小帳去跟男友聊天，但她男友開始會在他們吵架的第一時間選擇消失，反而去聯繫她的小帳。示意圖／ingimage
一名女網友表示她開了小帳去跟男友聊天，但她男友開始會在他們吵架的第一時間選擇消失，反而去聯繫她的小帳。示意圖／ingimage

維繫一段感情需要靠兩人努力，一名網友就分享她開了Instagram小帳假裝其他人跟男友聊天，但這反而讓他們之間的感情越來越疏離，其他人看了搖頭，「自己綠了自己」。

原PO在Dcard以「辦小帳和前男友聊天」為題表示，她和前男友很快就在一起也很快就分手了，分手原因是她前任和別的女生要Instagram，她認為這是對感情不忠誠的行為，所以提出分手後就斷聯了。

但他們分開後原PO也一直沒有忘記過她前任，每天就在YouTube上測塔羅牌，聽到好結果她就會燃起鬥志，聽到不好的結果就會失魂落魄很久，直到她再次聽到好結果為止。後來他們在某次活動又聯繫上了，也在聊天過程中解決以前在一起的問題，並且重新復合了，但她變得越來越愛吵架，一開始男方都很有耐心地低頭道歉，但到最後就開始對她愛理不理了。

原PO因此開了Instagram小帳假冒成另一個人和他聊天，並給他感情建議，她也發現用小帳跟男友溝通完，吵架就變得沒那麼激烈，也讓她一直依賴小帳的方式。結果有天男友跟原PO的小帳說，「除了我前女友，妳是第二個會這樣聽我說心事的人，但也是以前的事了，希望她能和你一樣善解人意」。而他也開始會在他們吵架的第一時間選擇消失，反而去聯繫她的小帳。

網友看了紛紛留言，「開小帳假冒別人跟他聊天，但這好變態又好可怕」、「自己綠了自己」、「另類的時間管理大師，別人是一對多，妳是多對一」、「挖洞給自己跳，哪天他想見妳小帳本人，妳就後悔了，人的信任說脆弱真的蠻弱的」、「只是要IG哪裡不忠誠了，妳是在逼死自己也是在逼死對方」。

網友也給出建議，「經常吵架的原因是什麼？解決這個點就好了，不要再用小帳了，他只會對小帳越來越有好感，對妳真人無感！有什麼事妳應該用真人跟他談！」、「有沒有想過妳只要像小帳那樣的相處方式，基本上你們的感情就不會有什麼問題？他並不是不喜歡妳，而是不喜歡妳給他帶來的壓力」、「先不討論妳開小帳一人分飾兩角有多變態，一段好的感情是可以互相扶持跟互為精神支柱一起成長的，而你們只是彼此折磨，這種有礙身心健康的感情請勇敢捨棄」。

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