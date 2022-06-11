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年輕人未來是否考慮生小孩？網無奈嘆：自己都快養不活了

聯合新聞網／ 綜合報導
不少年輕人將來都不考慮生小孩，非新聞當事人。 示意圖／ingimage
不少年輕人將來都不考慮生小孩，非新聞當事人。 示意圖／ingimage

隨著生活經濟壓力升高，年輕人對於共組家庭出現擔憂，甚至不少人不考慮生小孩。日前一名男網友在網路上發文，提供出生率和學校停招的相關數據，並且詢問大家以後是否會生小孩，而貼文底下也掀起討論。

日前一名男網友在Dcard以「大家以後會想生小孩嗎？」為題發文，原PO提到台灣人口持續減少中，5月出生數少於萬人，寫歷年單月最低。不僅如此，原PO也提供數據，「根據內政部統計，5月新生兒共有9442人，比2月9617人還要更少，創歷年單月最低」。

原PO提供數據，「2022年1至5月累計出生數為56206人，較上年同期減少5.51%，顯見少子女化國安危機持續升高。出生率最高為新竹縣的6.42‰、其次為彰化縣6.28‰、再其次為澎湖縣6.21‰；最低為嘉義市3.45‰、其次為苗栗縣3.65‰、再其次為台南市3.92‰。」

原PO提到大學停招狀況，讓他忍不住感嘆「會不會過20年都沒學生了，我學校也這樣停招」。在貼文的最後，原PO詢問網友意見，「但還是對擁有家庭沒什麼憧憬，光是要養活自己就好累，大家會想組家庭擁有下一代嗎？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「一想到假日不能自然醒就瘋掉」、「不想失去自由20多年」、「沒錢養就算了還要會教，太花精神了，先不要」、「自己都養不活還養小孩」、「養不起、沒生活品質，沒把握自己能教育出好的後代」、「不想階級複製」、「連自己都快養不起了」。

另外，也有不少網友表示，「經濟方面沒煩惱，剛好懷孕了就生」、「我超想生！很愛小孩，也想好好栽培小孩」、「雖然知道要犧牲很多，但我還是要生，因為我實在太愛小孩了」、「我從高中開始的夢想就是長大後生一對龍鳳胎」、「如果經濟方面沒煩惱會有點想生，因為喜歡小孩」。

Dcard 新生兒

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