婆婆確診隔離一早傳訊下指令 她崩潰：連7天看手機躁鬱

疫情持續延燒，許多家庭都遇上確診問題，確診在家隔離往往也需要仰賴家人的幫助。有網友近期指出，婆婆確診隔離後，每天6、7點就會傳LINE訊息給她，要求東要求西，指令也不會一次講完，因此婆婆隔離7天的過程中，她都必須看手機，心情相當躁鬱。

原PO在「Dcard」發文，她說前三週婆婆意外確診，雖有遵守一人一室的規定，卻經常使喚她拿東西，且一早就傳簡訊，讓她受不了，並直呼婆婆是「情緒勒索高級選手」，未料婆婆隔離完後，換成老公確診，不久後自己也確診，婆婆因為擔心同住小叔確診，便要她和老公關在一起隔離。

由於原PO夫妻是在婆婆房間隔離，婆婆又開始傳訊息，要求她拿出房間的東西，三不五時就會傳訊，令原PO再度崩潰，她表示，當老公隔離時，婆婆都不曾要求要拿東西，當她一進去隔離時，就開始被使喚，忍不住抱怨稱「真的有夠煩人的」。

原PO也強調，她居隔期間都盡量不麻煩別人，婆婆想出去就出去，不用準備餐點，但是她隔離期間卻必須被使喚，出關後擔心會傳染給小叔，還要一直噴酒精，覺得內心很不舒服，希望趕快存到錢，硬起來搬出去。

貼文一出後，有網友留言力挺，「如果是我就在上面塗口水讓她再中一次」、「辛苦妳了！婆婆這樣東西拿來拿去其實很不好」、「問題就是老公不夠坦」。

不過，有網友看法也不同，「寧願租屋也不要住婆家，結婚前就討論好比較重要」、「這跟情緒勒索有關嗎？是我對這個詞認知不足，還是妳在濫用」、「真有骨氣就出去租房，沒有人逼你住婆家存錢這麼辛苦欸」、「不想包容就搬出去，沒有甚麼叫婆婆要求」。