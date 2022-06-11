男將結婚異地找到加薪2.6萬工作陷兩難 女友：離開就分手

一名月入2.6萬港元（約台幣9萬8000元)的香港男子下年結婚，猶豫應否為7000港元（約台幣2萬6000元)轉去新加坡工作，女友說若離開香港就要分手，你會怎樣選擇？

一名27歲的香港男子在討論區發文，指現時月入2.6萬元，工作穩定沒壓力，原計劃下年底與女友結婚，近日獲得另一間公司的聘請機會，月薪3.3萬（約台幣12萬4000元)，晉升階梯也較現職明朗，惟要前往新加坡工作3年時間，女友則表明若樓主離開香港即分手，因而令樓主相當苦惱。

該港男在連登討論區以「26k現職下年結婚 vs. 33k 新加坡offer分手」為題發文，指27歲的他與女友計劃下年底結婚，不會生育，而他在現職公司任職2年，月入2.6萬元，1年有13個月月薪，每年穩定加薪5%，一年有16天假期，但管理階層早已被霸佔，公司流動性很低，「個個都想休養生息等退休，起碼差不到5到10年等他退休或走，才輪到我上」。

最近他有意找工作，其中1個獲聘請的職位是行內第三大公司，需要前往新加坡工作，職位較現職升一級，月薪達3.3萬元，同是13個月月薪，一年有21天假期。住宿方面，公司則會提供資助，且公司規模流動性高，有很多晉升機會，但一定要留在新加坡足3年才可以調回香港，壓力亦較大。

港男透露，女友已表明如果他選擇離開香港，分隔異地必定會分手，「話說3年不是個短時間，加上現在搭飛機要隔離，3年不見人影，感情會散」。

PO文引起網友熱議，有網友認為此情況下去新加坡工作並不值得，「33k要你離開香港，離開家人，放棄女朋友同他的婚姻。這每個月的$7000，都讓你不見好多東西」、「衰得講句你一個月多7k有改變嗎？」。「你問自己現在錢夠不夠用，野心是不要大到可以讓你扛這樣大的壓力」。

不過有網友則支持樓主出外闖一番，「走啦，人生是自己的，女朋友生氣的話就分手不要罷」、「世界很大，留的話你一定會後悔」。

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文章授權轉載自《香港01》