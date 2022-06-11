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一不小心又掉入渣男陷阱？網呼遇到這種絕對快逃！

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
一不小心又掉入渣男陷阱？網呼遇到這種絕對快逃！ 圖片來源:Unsplash
一不小心又掉入渣男陷阱？網呼遇到這種絕對快逃！ 圖片來源:Unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「渣男行為」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友最受不了的五大渣男行為。

你是渣男磁鐵嗎？又或身旁總是有朋友被渣男傷得遍體鱗傷，從此不再相信愛情嗎？其實渣男的行為都是有跡可循，只要找出某些關鍵行為，便能遠離渣男圈套！為了避免讓渣男成為感情路上的絆腳石，各位可要拿出小本本，將這些行為仔細紀錄下來！

「劈腿」絕對大雷！ 「說謊成性」像聽鬼故事

網友熱議TOP5渣男行為網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
網友熱議TOP5渣男行為網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上對「渣男」的印象，許多人都會在社群討論區大吐苦水，分享自身悲慘感情史，其中最讓網友崩潰、譽為絕對踩到雷區的渣男行爲，則由「偷吃」拿下第一名寶座！像是有網友就分享朋友在逛街時，碰巧撞見人間蒸發已久的男朋友，手推嬰兒車，旁邊站著一位女性，才發現自己原來是「小三」，雙方對峙後才真相大白，讓該名網友直呼「沒想到自己會遇到這pro級渣男還不自知，好在老天有眼讓我撞見這一切」，貼文一出立刻引發熱論，讓不少民眾感嘆「劈腿慣犯會各種閃躲不公開交往」、「他老婆小孩真可憐」等。

而「說謊成性」也是渣男的慣用套路之一，就有網友分享和另一半長跑十年，渣男居然謊稱自己「罹患癌症」，實際上是另個女生幽會，讓該名網友氣憤表示對方「早已慣性說謊」，引來不少回覆如「沒想到得癌症也敢拿來騙」、「有夠離譜的鬼故事，恭喜解脫」。

另外，會對女人動手的「暴力傾向」也不能容忍，有網友分享自己是「渣男吸引機」，曾經遇到會打人的另一半，引來網友安慰「祝你早日遇到對的人」。而對「感情三分鐘熱度」的行為亦備受討論，那些剛交往沒多久就提分手的渣男，也讓許多網友心碎滿地。至於「控制狂」也是不少過來人呼籲要遠離的對象，去哪總是要報備，一不小心就醋勁大發，也讓網友直呼受不了！

以上列出的五大渣男行為，你是否心有戚戚焉呢？如果觀察身邊另一半有這些「跡象」出現，提醒各位絕對要睜大眼睛、仔細觀察，祝大家都能在感情路上從此「擺脫渣男」！

觀看原文→https://bit.ly/3Q7cXGF

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

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