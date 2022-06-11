我該結婚嗎？婚前別忘了評估這四件事！

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近三個月內「婚前評估事項」話題的網路聲量表現，帶您了解網友婚前熱議的四大評估事項有哪些。

結婚為人生大事，而婚前婚後的階段在兩人相處與心態想法上往往有如天翻地覆的轉變，但沒有人希望燦爛如花的愛情故事最終如爛泥般沉默，因此不少民眾在婚前會先評估和伴侶的相處模式及未來生活。

婚後生活，夫妻雙方是否達成共識很重要！

觀察網友熱議的婚前評估事項，可發現「對婚後規劃的想法是否一致」是多數網友在決定是否與伴侶組成家庭的一大關鍵話題，常見網友發文請益「結婚後生小孩」的問題，提到如「夫妻容易因為小孩起衝突，那該生嗎？」、「婚後想自由、不想生小孩」等想法，但也有民眾表示「生小孩本來就不是為了防老，而是創造美好的回憶和培植孩子美好的人生」，認為生養孩子雖非易事，但也人生重要里程之一；此外，與伴侶分隔兩地的民眾也對婚後「定居何處」的話題多有討論，如是否換至伴侶生活圈工作等，引發不少網友表示「我覺得看夫妻間的共識，想法一致的話都好談」，建議婚前可先與伴侶討論過再煩惱思考也不遲。

婚前4大熱議評估事項網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

另方面，結為連理的雙方，各種柴米油鹽大小事都相互影響著兩方的生活，因此許多網友也對於雙方的「經濟狀況」與「生活習慣」有所關注，如提到「夫妻薪資不均」、「婚前婚後財產、債務承擔」等話題，可發現民眾在與伴侶共築家庭未來之前，對於財務分配與管理的關注，因此就有一派網友提出「婚前同居的必要性」，認為婚前同居不只「了解對方的平日生活習慣，也了解對方的用錢態度」，也表示「生活習慣會影響很多事，吵久了愛早晚會漸漸消失」。

戀愛與結婚本非易事，但若是希望與伴侶長長久久走下去，除了做一系列的婚前評估，也可以先捫心自問，即將結婚的對象是否是「對」的人、自己是否已做好準備步入婚姻等問題，在關係中退一步、進一步，為自己畫一個想要的幸福生活。

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》