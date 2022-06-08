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家人確診「同住有症狀卻快篩陰」 外媒曝天選之人關鍵原因

3個月內2度染疫「第二次更想死」 她哀號：無敵星星騙人的

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幫確診女兒送東西遭婆婆冷回「1句」 她心寒：和娘家差好多

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友送東西給確診的女兒，沒想到回家後卻被婆婆質問，「怎麼還趕回家？」，深怕自己會染疫，反觀，娘家媽媽則是要原po把女兒帶回家照顧，令她不禁感嘆，「都是阿嬤，怎麼差這麼多」，圖為示意圖。圖/ingimage
一名網友送東西給確診的女兒，沒想到回家後卻被婆婆質問，「怎麼還趕回家？」，深怕自己會染疫，反觀，娘家媽媽則是要原po把女兒帶回家照顧，令她不禁感嘆，「都是阿嬤，怎麼差這麼多」，圖為示意圖。圖/ingimage

本土疫情嚴峻，若不幸染疫，家人及朋友應多多關心確診者，一名網友表示，女兒租屋在外確診，她送了一些東西到女兒的租屋處門口就離開，沒想到回家後婆婆竟責備她並質問，「怎麼還趕回家？」，深怕自己會染疫，反觀，娘家媽媽則是怕女兒沒東西吃，甚至要原po把女兒帶回家照顧，令她不禁感嘆，「一樣都是阿嬤，怎麼差這麼多」。

一名網友在「靠北婆婆2.0」發文，她的女兒在外租屋確診了，於是她準備一些備品送到女兒租屋處，東西放門口後就離開，因婆婆有慢性病堅持不打疫苗，女兒怕傳染給阿嬤於是選擇不回家隔離，她聽到後心裡相當難過，因為婆婆不僅連一通關心孩子電話都沒有，原po從女兒租屋處回家後，婆婆竟質問她，「為何什麼還敢回家？不怕傳染給我嗎？」，甚至還表示，若自己因此染疫過世，「會拉她一起去死」，她聽到後相當傻眼只回婆婆，「妳也是會出門去接妳小兒子幼稚園大班的女兒回家，也會跟小兒子夫妻見面，妳路上也會接觸其他人，被誰傳染還不知道呢」。

反觀，原po娘家媽媽知道孫女確診怕沒東西吃，一直提醒她要幫女兒準備東西甚至還要她把女兒載回家，家裡有空房可讓女兒單獨一室，也會幫她準備三餐，不過她還是回絕了，因爸爸化療抵抗力不好，最後她也不禁感嘆，「一樣是阿嬤，怎麼差這麼多」，引起不少網友熱烈討論。

網友紛紛表示，「辛苦了」、「自私啊！從確診就可以看出來人性」、「等婆婆老了需要人照顧時，再請她老人家一邊涼快去(我現在的對應方式)」、「自私，有事情發生就能看出人性」、「正常啊！因為是婆婆啊，婆婆永遠把媳婦當外人」、「因為他才是生你的人，另外一個不是」、「重男輕女...媳婦永遠是外人」、「婆婆和媽媽的不同」、「正常，不要以為婆婆就是媽媽...」。

阿嬤 婆媳紛爭

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