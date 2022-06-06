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男友前任半夜傳訊：我懷孕了 她怒約「小三」攤牌揭無奈真相

香港01／ 香港01記者夏洛特／報導
一名女子在討論區上發文，指自己與男友交往4年多，感情穩定，彼此也會互看手機，最近她卻意外看到男友的前任在深夜給他傳來一則訊息 ——「我懷孕了」。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一名女子在討論區上發文，指自己與男友交往4年多，感情穩定，彼此也會互看手機，最近她卻意外看到男友的前任在深夜給他傳來一則訊息 ——「我懷孕了」。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

一名在討論區上發文，指自己與男友交往4年多，感情穩定，彼此也會互看手機，最近她卻意外看到男友的前任在深夜給他傳來一則訊息 ——「我懷孕了」。她回想數月前的某夜男友確實徹夜不歸，質疑男友「出軌」，氣得要約男友前任出來當面說清楚，沒想到見面後才發現事情竟並非她所想像。

她在Dcard討論區上發文分享個人經歷，稱其男友曾在高中時期和1位「小混混」女同學交往，分手後就封鎖並刪除了該女生聯絡方法，而自己與男友在一起4年多，知道他期間從沒有聯絡前任，彼此也同意互相查看手機，相當放心。

直到有一天晚上男友入睡後，他的手機傳出短訊聲，她拿來一看，竟是男友前女友傳訊：「我懷孕了。」她回想3個月前男友出席高中同學聚會，雖然前女友也在場，但出於信任，她沒有阻止男友去，但當晚男友沒有回家，翌日回來時「一臉心虛，畏畏縮縮的，我以為他是怕我罵他一整個晚上沒回來又沒報備」，現時聯想起來，覺得一切都有了「合理解釋」，便即時拍醒男友要他交代清楚。男友則納悶表示不知道發生什麼事，只是不斷重複沒有對不起她，要她相信自己。

她認為男友的辯解蒼白無力，認為必須弄明白事件，便以男友名義約前女友出來見面。她當面問前女友訊息是什麼意思，前女友則表示「喔？就好玩啊」，解釋是和朋友玩遊戲輸了的懲罰，又反問她：「被騙不開心？你能拿我怎麼辦？」。她氣得拿起桌上的酒就潑到前女友臉上，然後帶着男友轉身離開。後來男友才解釋那日聚會他夜不歸宿，是因為他喝醉後把聚會的賬單簽了，把該月的薪水差不多都花光，怕她生氣才不說的。

最終，她相信男友沒有出軌，與其和好，不少網友也送上祝福，認為誤會解開就好。但有人卻抽絲剝繭，提出幾個疑點，認為「別高興太早，帽子還在呢」，首先男友說已封鎖對方，前女友就不可能傳訊給他；其次如果清白，男友找當晚聚會的同學佐證就好，不應只重複叫她相信他；再者如果一切只是遊戲的懲罰，前女友根本不必特意出來會面，傳個訊息解釋是玩笑就好。另有網友認為樓主情商低，用酒潑人很沒禮貌，「你也有該檢討的地方」。

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文章授權轉載自《香港01》

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