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幫家人扛房貸卻沒自己房間 她哭：感覺被拋棄

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示她最近幫家裡扛新公寓的房貸，但她後來才發現她爸在裝潢時根本沒有考慮到她，媽媽則說反正她都住在外面，回來時跟妹妹擠一下就好。示意圖／ingimage
一名網友表示她最近幫家裡扛新公寓的房貸，但她後來才發現她爸在裝潢時根本沒有考慮到她，媽媽則說反正她都住在外面，回來時跟妹妹擠一下就好。示意圖／ingimage

有些人離家到外地工作後，可能會與家人產生一些隔閡，一名網友就表示，她最近幫家人分擔新房的房貸，後來才發現新公寓沒有自己的房間，讓她失落地說，「覺得好像被拋棄了」。

原PO在「匿名公社」以「我覺得被拋棄了」為題，分享她爸媽去年買了新公寓，但在裝潢時才知道沒有她的房間。她解釋，自己不是爸爸親生的，且媽媽是再婚，但從小也很疼她，自從她開始賺錢後就搬出去租房住，也因為弟妹都還在唸書的關係，所以每個月還會拿一萬塊回去。

這次搬家是因為弟弟的學區問題，媽媽問原PO能否幫忙一些房貸，她也答應了，且一直以為她是跟妹妹共用一間房間，但後來才發現爸爸在裝潢時根本沒有考慮到她，媽媽則說反正她都住在外面，回來時跟妹妹擠一下就好，讓原PO傻眼「但一張單人床要怎麼擠？妹妹也鬧著說不想跟我睡」

她最後失落地說，「雖然這不是什麼大事，但心裡總是酸酸的，覺得好像被拋棄了」。

網友紛紛留言，「我媽沒再嫁，家裡也沒有我的房間，每次休假回家，就只能跟她擠一間，不過既然連妳回去睡的位置都不給妳，那房貸就不需要付了」、「自私點，日子比較好過，如果感念父母養育之恩，養老費自己斟酌給」、「傻子，房貸千萬不要幫忙出，房子以後不可能是妳的」、「他們現在的房子妳沒有繼承權千萬不要幫忙繳房貸，只有親身父母的房子才有繼承權，他們都有錢裝潢那有可能沒錢付房貸，不要傻傻的被騙」、「沒事的，妳就開始存錢買自己的家啊」、「這種事情呢，如果妳賺的錢夠多，是可以幫忙付房貸的，如果付的房貸超過賺的錢百分之30，那妳就說好只能付到那麼多，不要造成自己的壓力，量力而為，也要為自己以後打算」。

房貸

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