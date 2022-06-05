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每月保養品費用多少？她質疑：是不是沒用專櫃就不算精緻女孩

聯合新聞網／ 綜合報導
保養是不少女生每天都要做的事。 示意圖／ingimage
保養是不少女生每天都要做的事。 示意圖／ingimage

「保養」是不少女生每天的必做工作，而保養品的費用多寡也因人而異。一名女網友在網路上發文，詢問「女生一個月的保養品花費都多少」，而貼文底下也掀起討論。

一名女網友在Dcard以「女生一個月的保養品費用都多少呢？」為題發文，原PO發現精緻女孩都是用專櫃保養品，而且一個月的保養品花費都相當可觀。原PO表示自己一個月的保養品花費大約一千元，包含洗面乳、美白乳液、化妝水、化妝棉、乳霜、潤髮乳、洗髮精等等，而且都是使用開架的產品。

原PO分享身邊的精緻女孩都是用專櫃保養品，一個月的保養品花費至少五千元，若再加上化妝品可能會破萬。在貼文的最後，原PO詢問網友意見，「想知道大家的保養品花費一個月都多少呢？是不是沒用專櫃的就不算精緻女孩？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「兩千應該跑不掉，醫美牌加上專櫃保養品真的很可觀」、「我都一次買兩到三萬，但因為贈品很多，然後我種類也多，所以都可以用1年左右」、「一個月差不多五千到六千，保養品、化妝品、香水、洗澡用品全專櫃」、「一個月花四千以上，保養太重要了」、「沒花半毛錢，清水洗臉零保養，連鼻頭粉刺都沒」。

另外，也有不少網友提供意見，「我覺得看個人欸，用專櫃前也要考慮自己經濟能力負擔得起嗎？不一定用專櫃的才是精緻女孩」、「不要有專櫃的迷思！沒有絕對適合妳的，也沒有絕對不適合妳的，每個人適合的都不一樣，唯一正解就是花錢花到適合妳的」、「先不說精緻與否，不是買很多保養品等於精緻，還要用了不會過度保養和爛臉才是重點」。

化妝品 Dcard 女生

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