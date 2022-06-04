初戀男友婚前突然現身她撂髒話 網笑：可能只是想炸喜帖給妳

有人分手後再見也是朋友，也有人分手如同陌路人。近日有女生發文表示與初戀男友分手後一直沒有聯絡，對方卻在結婚前突然找她，對以往的種種事表示「想跟我說聲謝謝和對不起」。

女生卻感到不解，回髒話反問「找回我做什麼呢？」。不少網友覺得樓主反應過激 ，「不用這麼兇吧？ 」，也有別人笑言男子是想發喜帖收人情，「過些時候就有炸彈收 」。樓主在討論區表示與初戀男友分手後已有多年沒有聯絡，但對方卻在結婚前突然聯絡她說謝謝與對不起，但她認為沒必要再聯絡。

該名女生在Dcard發文，稱與初戀男友分開多年，兩人各有發展，早前也聽到一些共同朋友分享指對方快要結婚。因彼此一直沒有聯絡，所以她也不打算特意找對方送上祝福。沒想到對方近日突然聯絡她，表示因籌備婚事回想起昔日的經歷，「想說聲謝謝和對不起」。樓主既不解又憤怒，認為兩人的感情已成過去，說髒話指「都過了去吧，找回我做什麼呢，X！」有網友猜測樓主的初戀在婚前突然出現，是為了想發喜帖收人情。

帖文引來網友熱議，有人笑指樓主的初戀可能是想發喜帖才會突然出現，「準備寄紅炸彈叫你還人情」、「就跟臨時要結婚找回以前的小學同學差不多」。不過，大部分網友指出該男子可能只是想跟過去道別，認為樓主反應過激，表現不成熟，「說一句話而已！又沒有惡意，不用這樣的」、「想跟你說聲謝謝和對不起都不行？」，但也有別人猜兩人當時可能並非和平分手，樓主仍未釋懷也情有可原，「這是給他單方面釋懷，但是對你來說是打擾了」。

延伸閱讀：

台女被稱呼「私人飛機杯」初戀男友1句話更離譜 網民勸分手

見到寵物就諗起出軌前度 港女欲棄養 阿媽堅持照顧1句話獲激讚

文章授權轉載自《香港01》