厭女社會的生存遊戲！三款「女力」推薦桌遊　打破性別刻板印象

image source: The Period Game、博客來、PLAYERESS

文/蔡瓅萱

在這個世代,雖然關於性別平等、多元性別的討論和觀念已經比從前開明許多,但社會上還是有許多人帶著難以消除的刻板印象,導致女性族群時不時會受到歧視與不公平待遇,像是職場天花板效應、月經汙名化、家庭中的勞務分配不均等等,都真切地存在著。

你想過桌遊也能成為改變這些偏見的動力之一嗎?在類別包山包海的桌遊中,有許多根據性別主題設計的遊戲,希望能夠透過輕鬆的方式,幫助人們更重視相關議題。今天《DailyView網路溫度計》就要來介紹三款和「女性」相關的桌遊,讓人在遊戲的過程中,更了解女性的困境,打破刻板印象!

《The Period Game》

image source: The Period Game

《The Period Game》為全球首款以「月經」為主題的桌遊。研發團隊希望能夠透過桌遊的形式,幫助大家更了解月經,以及因為月經而產生的各種身心變化。透過遊戲搭配衛教手冊,讓人從健康的角度好好認識月經。

image source: The Period Game

遊戲方式類似大富翁,從出發到抵達點的途中,玩家們可以完整地經歷一次女性在整個月經期間會經歷的生理過程,包含了經前症候群(PMS)、經期中會遇到的各種情形,以及使用各式生理用品等。同時,也會有各種關卡,像是女性在生理期常過到的經血外漏等狀況,相當貼近真實生活。

以桌遊的形式,讓大家印象中總是略顯尷尬的月經教育變得有趣,透過遊戲體驗讓玩家真正了解月經的各種相關狀況,落實衛教的同時也消除了月經汙名化的偏見。

image source: The Period Game

《救救李智慧》

image source: 博客來

《救救李智慧》被人稱為桌遊版的《82年生的金智英》,為一款模擬真實人生的桌遊式小說。在女性備受偏見的韓國社會中,玩家們要想辦法讓主角李智慧在遊戲中生存下去。過程中可以體會到韓國女性平時會面對的壓力與不公平待遇,是一款相當寫實的桌遊。

image source: 博客來

遊戲中玩家們會扮演李智慧的家人及朋友,每個角色都守護著李智慧的其中一個人格屬性,他們會在遊戲情境中讓李智慧做出選擇,不同選擇會導致不同人格屬性的分數變動。當某個屬性分數歸零,或是壓力值到達100時,李智慧的人生就會結束。

過程中玩家會發現,雖然每個人都覺得自己是「為她好」而讓李智慧做出他們認為正確的選擇,但李智慧在面對人生多道難題時,總是很難活過40歲。透過這個遊戲,玩家可以真切體會到女性在社會上的許多壓力與困境。

image source: 博客來

《WHO’S SHE ?》



image source: PLAYERESS

《WHO’S SHE ?》改編自經典雙人對戰桌遊《Guess Who ?》,該款桌遊的玩法為兩人各自有自己的一張角色底牌及所有角色牌,需透過提問(提問只能回答是或否)來逐一排除其他角色,猜出對方手上的底牌是哪一張。不同的是《WHO’S SHE ?》的角色牌全部為歷史上的偉大女性人物,玩家可透過遊戲過程了解這些女性的成就和貢獻。

image source: PLAYERESS

在《WHO’S SHE ?》的角色卡中,有女畫家、女性飛行員、女權運動者等多位人物,和傳統《Guess Who ?》遊戲方式不同的是,《WHO’S SHE ?》不能以外表特徵提問,而是要詢問該角色有哪些成就,讓玩家更了解這些女性的故事。

桌遊中的每個人物也都有自己專屬的傳記卡片,上面記錄著關於她的成就與軼事。《WHO’S SHE ?》期盼用遊戲破除刻板印象,並讓這些成就非凡人物,鼓勵女性勇於嘗試,追逐自己的夢想。

image source: PLAYERESS









