快訊

端午粽子吃太多腸胃都塞住？ 每天一組「壓腿排氣式」助消化還能練腹肌

女友突不抱怨生理痛 他一查發現竟「綠光罩頂」

聯合新聞網／ 綜合報導
網友發現女友這個月突然不抱怨生理痛，一查才發現是有劈腿現象。圖片來源／ingimage
網友發現女友這個月突然不抱怨生理痛，一查才發現是有劈腿現象。圖片來源／ingimage

女性每月都會歷經生理期，不少人會有生理痛的困擾，有網友發現，過去很愛抱怨生理痛的女友，某月突然一句抱怨都沒說，疑惑的他偷看了女友的社群軟體，才發現曾經喜歡過女友的學長最近又開始對她獻殷情，不只送了貼布讓她舒緩生理痛，甚至還載送她上下班。

一名網友在臉書社團爆怨公社發文表示，以前女友生理期時，都會跟他抱怨生理痛，他也會在生理期時送女友黑糖水、暖暖包等，也會在生理期間載送女友上下班，直到後來疫情爆發改為居家上班，就改讓女友自行上下班。

該網友表示，女友這個月反常的沒有抱怨生理痛，還一直貼著一塊外型很特別的貼布，問她也回答的有點不自然，因此他偷看女友社群軟體，發現原來是以前曾喜歡過女友的學長送給她的，且近日學長都會載送女友上下班。

該網友說，本來說好假日要一起出門玩，女友卻突然說有急事，取消兩人的約會，等女友出門後他又看了女友的社群軟體，發現女友是跟學長出去玩，她還叮嚀學長「學長不要進來喔，會被我男友看到」，讓他五味雜陳，也表示，之後會找時間跟女友攤牌。

網友發現女友與學長的對話很曖昧。圖／取自臉書
網友發現女友與學長的對話很曖昧。圖／取自臉書

其他網友紛紛留言「直接電腦回覆『我已經看到了』，然後女友如果生氣說你偷看他隱私什麼的就分手吧」、「太瞎了，當小王還很樂的感覺」、「你可以找到更好的」、「發現得早才該開心」、「你懶了…就讓勤快的人有機會了」、「就送給學長吧，換個角度想想，你好歹也用了別人的老婆好多年了」。

生理期 分手 爆怨公社

延伸閱讀

慣老闆邪惡算法曝！工時10小時「月薪拿13K」網：動物都拿比妳高

好市多最夯神物網購「冒新規定」他超傻眼 內行狂人：租倉庫放

台股這波下跌他曝價值性投資法 只求賺得穩定「選股不選市」

線上報稅怕沒成功？點這裡「輸身分證＋出生年」就能一鍵查詢

相關新聞

女友突不抱怨生理痛 他一查發現竟「綠光罩頂」

女性每月都會歷經生理期，不少人會有生理痛的困擾，有網友發現，過去很愛抱怨生理痛的女友，某月突然一句抱怨都沒說，疑惑的他偷看了女友的社群軟體，才發現曾經喜歡過女友的學長最近又開始對她獻殷情，不只送了貼布讓她舒緩生理痛，甚至還載送她上下班。

不只強哥、Josh遇「安柏」 台男性關懷專線1年近2萬通

好萊塢影星強尼戴普因家暴案和前妻安柏赫德（Amber Heard）互告誹謗，強尼戴普最後勝訴，今年1月被新婚妻子Ambe...

【生活趣聞】拒吸二手菸／看圖說故事

「這隻小北極熊踩著石頭要過河，沒想到最後一塊大石頭其實是河馬的背！」我指著鉛筆盒上的圖案說道。

【走味關係】走味關係／煮粥的秘訣

過了陰雨清明的濕冷，跨過端午這個分界線，就是熱到懶洋洋的夏日了。這個時節正好是菜豆的季節，甚至有聽說過端午這天要吃菜豆的...

結婚後無法改口喊公婆「爸媽」？網一句話戳家庭關係真相

結婚多久後該改稱呼呢？喊公婆或岳父、岳母叫「爸媽」，是否會很不習慣呢？有位新婚人妻就遇到了這種情況，她才剛新婚，難得見到公婆，習慣性還是喊了婆婆「阿姨」，當場被糾正要叫「媽媽」。

送禮給男友媽被「當面扔掉」 她崩潰遭勸快逃

情侶交往到一定程度，多數會和雙方父母見面。不過一位女網友知道男友媽媽對自己態度冷淡，為討對方歡心特別買了伴手禮帶去，卻被說是假惺惺，甚至被當面扔掉，讓她非常難過。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。