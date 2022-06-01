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情侶薪水多少才能一起買房生活？ 網建議：先求有再求好

聯合新聞網／ 綜合報導
不少情侶穩定交往後，便會討論到將來的買房議題。 示意圖／ingimage
不少情侶穩定交往後，便會討論到將來的買房議題。 示意圖／ingimage

不少情侶交往一段時間，且雙方都有穩定經濟基礎就會考慮同居，不僅能和另一半有更多的相處，也能提前磨合彼此的生活習慣。一名女網友日前在網路發文，詢問網友「薪水多少才能一起生活」，而貼文底下也掀起討論。

一名女網友日前在Dcard以「薪水多少才能一起生活」為題發文，原PO透露自己和男友都是碩班畢業，目前已經出社會三年，且兩人都是科技業。接著原PO進一步表示，她的年薪約100萬出初，工作也偏輕鬆，還可以居家辦公，就算進公司也不用加班，所以工作大概只佔了她一半的時間，其他空閒時都在逛街、吃飯、旅遊；而原PO男友年薪則大約200萬，上班比較累一些，偶爾工作還會做不完。

原PO提到，自己和男友最近在討論以後結婚買房的事情，雙方目前都在台北，也希望將來可以買在台北或是新北。不過，原PO男友認為目前賺的錢不夠，覺得原PO可以嘗試跳槽到其他公司，或許會比較累，但至少薪水會比較高。 

原PO和男友持不同想法，她認為年薪100萬出頭擁有目前的生活已經很不錯了，因此發文詢問網友，「想聽聽各位男生和女生，覺得另一半要賺多少，或是兩個人一共要賺多少才能一起買房生活？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛提供意見，「不要買台北就夠了」、「這個要看你們想要的室內坪數大小，跟未來婚後是否要生小孩之類的」、「三蘆（三重蘆洲）我覺得還不賴，如果堅持要大安那種等級，光靠你們兩個的薪水收入，應該是不用想了」、「先有再求好，小換大，不用第一間就買一輩子要住的」。

另外，不少網友表示，「男方要嘛別嫌棄女方薪水，要嘛自己賺多點」、「我覺得每個人對生活的追求都不一樣」、「共同討論的時候都同意想買房，對方希望妳努力一點，出一樣的力負擔的時候，就說我其實覺得現在生活不錯了啦」、「我覺得妳的確賺太少了，男友心裡不平衡，以後妳賺到的錢可能只夠你們兩個繳稅」。

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