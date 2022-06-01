外送APP驚見不明送餐紀錄 她抓包男友出軌女同事

近年來外送平台興起，為民眾帶來便利的送餐服務，但沒想到也有人透過外送APP抓到另一半出軌的證據。一名女網友在「Dcard」發文，表示自己因為和男友共用外送平台帳號，日前竟發現有不同地區的點餐紀錄，對照男友的一位女性友人的IG限時動態，成功抓到男友出軌，引起眾人熱烈討論。

原PO提到，因為男友是外送APP的會員，享有免運費優惠，所以她都會一起使用這個帳號，但某天她突然發現一筆聖誕節時在新北購買鹹酥雞的紀錄，「我跟男友的家不在新北市，我問男友，他說是男同事想一起共用他的免外送費」，本來原PO不疑有他，但沒想到後來她在男友的前女同事IG上看到他們當天一起享用鹹酥雞的照片，女同事甚至還將兩人的甜蜜互動設為「精選動態」，大剌剌地發布在社交媒體。

事後原PO也找那位女同事對峙，將出軌雙方暢談「男方在劈腿」的對話紀錄傳過去，但對方裝傻反問原PO：「所以你是男生的另一個女朋友嗎？」，「我跟她說你是知道的，但我不知道你為什麼要裝不知道」，而男友的態度則是從惱羞成怒，辯解「只是朋友」，接著順勢向原PO提了分手。

誇張的出軌行徑引來眾人熱烈討論，「女友認真起來都是柯南」、「那女的也太不要臉了吧，偷吃雞還不擦嘴，難怪被抓包」、「有夠不藏的耶，是太笨嗎」、「濃濃的綠茶味，我的天，這是什麼行為」、「是男生太渣、還是女生太婊？不知道有女友的話設精選還正常，知道有女友還這樣，根本故意要給妳看的吧」、「對方感覺就是要橫刀奪愛了」。