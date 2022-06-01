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新生兒「取名莯」報戶口被打槍 釣出一堆苦主苦勸：不要害她

聯合新聞網／ 綜合報導
網友說最近幫新生兒取名「莯」，音同「木」，到戶政報戶口的時候，卻查不到此字被打槍。 圖／ingimage
網友說最近幫新生兒取名「莯」，音同「木」，到戶政報戶口的時候，卻查不到此字被打槍。 圖／ingimage

幫寶寶取名是門學問，對爸媽來說也是一個需要慎重的選擇，不少爸媽會用生僻字取名，有特殊寓意之外也比較不易撞名。近日有網友表示，幫新生兒取「莯」字，但去戶政報戶口時因為找不到這個字，於是卡關，讓他們相當懊惱。

一名網友在臉書「爆系知識家」發文，最近幫新生兒取名「莯」，音同「木」，到戶政報戶口的時候，戶政人員說系統沒有這個字，四本字典裡也翻不到這個字，於是請他們另外取名，或著是帶有這個字的實體字典給他們影印，不接受照片翻拍，也不接受網路字典，讓他相當懊惱。

網友說最近幫新生兒取名「莯」，音同「木」，到戶政報戶口的時候，卻查不到此字被打槍。 圖／爆系知識家
網友說最近幫新生兒取名「莯」，音同「木」，到戶政報戶口的時候，卻查不到此字被打槍。 圖／爆系知識家

不少網友看完回應，「名字別用生僻字，代價別讓小孩子承受」、「良心建議不要用這種生僻字，這種字在公家家關別稱『罕見字』出現在公家機關的文件上面不是消失就是字體特別或是變方形，除了承辦人員會反感以外，還會對該名字的主人帶來一些麻煩。」、「自己爽一時，孩子煩一世」。

也釣出不少名字有生僻字的苦主哀怨說，「真的…從小解釋到大」、「同意，從小超討厭點名」、「去銀行，各個公家機關，從小到大，學校到朋友同學，每個階段、每個時期都要解釋一次…累的是，一堆解釋半天還是不懂的，讓人心好累」、「建議真的不要用這種麻煩的字，因為我就是被困擾了很多年，後來還是改掉了，無論去哪都要特別說明那個字」、「我就是受害人，覺得取特殊名字對小孩造成一生困擾，而非助力」。

原po最後也說，換鄰鄉戶政後已解決，戶政人員說電腦打的出來就可以，他也謝謝大家的回應。

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