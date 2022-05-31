30歲年薪百萬上班族 每月拿父母2萬零用錢網喊：想當乾兒子

家長常會給在上學的兒女零用錢，買一些上課用具或零食，但出社會後家長還給孩子零用錢的情況較少見，日前一位30歲百萬年薪的上班族表示，他父母到現在還會固定每個月給他2萬元零用錢，讓他好奇「有人會跟我一樣，出社會後還有零用錢的嗎？」

一名上班族在Dcard表示，他已經年滿30了，年薪也接近百萬，從畢業到出社會工作後，父母仍持續固定給他「每個月2萬元」的零用錢，並說現在外面工作太辛苦，把零用錢拿去跟朋友聚餐、看電影、逛街買東西或車油錢的費用，因此原PO好奇「有人跟我一樣出社會後也有拿零用錢嗎？有的話是多少？」

對此，有網友回應「阿嬤給我5萬零用錢，應該是看我賺太少可憐」、「我年薪80萬，房租生活費媽媽出，媽媽也會用她的錢買股票給我」、「我爸也每個月給我一萬上下，寄到家裡的繳費單我媽都會幫我繳，雖然覺得丟臉，但還是抵不過金錢的誘惑」、「我已經當爸爸了，我爸還是每個月準時匯3萬給我，我問他說『為什麼還一直匯錢給我』，他說『懶得去銀行取消』」、「目前是4萬5千元一個月的零用錢」、「我姐35歲還在拿阿」。

不過，有許多網友紛紛喊「羨慕」，幽默表示「從小就沒有零用錢，請問你爸媽缺女兒嗎？」、「乾兒子還有機會報名嗎？」、「你家有缺寵物嗎？」、「缺男友嗎？」、「好羨慕，開始打工之後家裡就沒有金援了，我可以當狗、當貓、當兔子，您父母需要什麼才藝我都可以學！」