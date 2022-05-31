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小孩衝路人面前喊「大胖子」 母親反應讓網友氣炸：教育低下

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友被路人幼童取笑「大胖子」，母親的反應更是讓她大怒。 圖／Ingimage
一名網友被路人幼童取笑「大胖子」，母親的反應更是讓她大怒。 圖／Ingimage

小孩子難免口無遮攔，父母事後的教育方式才是重點。一名女網友逛商場時，遇到一個幼童當她的面喊「大胖子」，父親要求孩子道歉後，卻又換成母親對著他們指指點點並笑出聲，讓她大為傻眼，其他網友看了也直呼誇張，痛批這家人「家教失敗」。

「指著我們說大胖子會不會太誇張而且非常沒水準」，這名女網友在臉書社團「爆怨公社」氣憤難平。她發文提到，在台中一間商場裡，遇到一個小孩子走到面前指著他們喊「大胖子」，他們在傻眼之際，也立刻教育對方，並請小孩帶他們去找父母，孩童遭到父親當場斥責後，不甘不願的道了歉。

事情至此原本該落幕，「後來孩子的母親對著朋友『指著我們』，然後開始大笑」，直到發文者拿出手機拍照才停止笑聲。「你孩子還小，如果長大了，我看你怎麼教育他。」發文網友生氣的說。

其他網友看完描述後皆紛紛搖頭，並指出父母的問題比小孩嚴重，「父母的教育不能等」、「這教育也太極品的低下」、「真的很沒水準，失敗的教育，可憐的孩子」、「什麼樣的家庭，什麼樣的父母，教育出什麼樣的小孩」、「其實小孩是有樣學樣，所以大人的品性也沒好到哪去」、「連最基本禮貌和尊重都不會，要生就要教好嗎」、「小孩子童言童語我是覺得很正常，不過父母後來還拿來當玩笑就真的不行」。

親子教養 爆怨公社

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