3歲兒確診！老公怪妻上班害染疫 她心碎「疫情看清一段婚姻」

本土疫情嚴峻，不少年幼的孩童接連染疫，讓做家長的十分擔憂。不過，一名母親指出兒子染疫，先生卻把責任全怪在她身上，讓她心碎表示「真的疫情會看清一段婚姻」。

該名母親在臉書社團「爆怨2公社」大吐苦水，她指出3歲的兒子確診了，老公卻把責任全怪在她及她娘家身上，「說我自己要上班的，把兒子推入火坑」。

她無奈表示，老公每個月賺10萬，但只拿給她6千當一家三口的伙食費，而且這6千還是來自岳父、母包的紅包錢，她為了讓兒子吃得更好，因此選擇出門工作，卻反被先生認為「在她眼裡錢比兒子重要」。

然而，更令她不滿的是，她要填居隔單，請先生幫忙她用手機輸入，卻被嗆「妳不知道我明天要上班嗎？」，還說不知道她娘家家人的資料，要她自己用嘴巴去問，讓她傻眼直說，「手機上使用比我還厲害的人，事情都丟給我就好了啊」。

最後，她也提到自己不願離婚的原因，居然是因為老公在她爸媽和親戚面前都會裝出成熟穩重的模樣，而她爸媽為了面子，不願意讓她離婚，但她目前還需要娘家幫助，只好不得不聽從，因此讓她心力交瘁，並坦言「真的疫情看清一段婚姻」。

文章曝光，許多網友們看完原po的狀況後，紛紛認為「她的心態」才是重點。「去年到現在，是你不想離還是藉口沒辦法離你心裡清楚，既然如此只能歡喜做甘願受囉」、「婚姻你自己的，自己都站不起來還指望靠別人怎麼生活」、「看了你之前的文章，總是無限循環，不懂你到底想要說什麼，怪來怪去的，然後還是繼續啊」、「你自己要不爽、不甘心抱怨卻不肯離開歸咎於父母的面子問題才不離婚，其實最大的問題是你自己」、「想要舒適圈不肯改變，當然只能維持現狀呀」。