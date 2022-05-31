快訊

機場入境新政策！ 蘇貞昌：明起改為唾液篩檢 不用等待PCR

有愛就有希望：《愛在暹邏》泰國LGBT故事

最高一天7500！網貼亞東醫院徵「確診者限定」看護打工 超熱門秒額滿

聽新聞
test
0:00 / 0:00

約會中男友與媽狂通訊、甚至求幫忙訂房 女生憂表不滿顯小器

香港01／ 撰文：姜庚宇
一名女網友日前發文，表示男友在約會時常常低頭看手機。示意圖／ingimage
一名女網友日前發文，表示男友在約會時常常低頭看手機。示意圖／ingimage

有媽的孩子像個寶。有網友日前發文，表示男友在約會時常常低頭看手機，一看才發現他正與媽媽不斷商量，在分享約會細節，甚至試過「叫媽媽幫忙訂旅館」。

該女生對男友的舉動略感不滿，希望他約會時可以專注於對待自己。網友對事件意見兩極，有人覺得男方不成熟，「媽寶」；但亦有人覺得他是良人，「能懂得珍惜住在同一屋簷下的應該是好人。」

該名女生在Dcard發文，稱與男友一起約半個月，發現他事無大小也會與媽媽分享，包括去哪裏約會、吃甚麼等等，甚至曾經試過為了和女友「二人世界」而請母親幫忙預約套房。她表示男友的媽媽是家庭主婦，平日在家就玩facebook、IG等社交軟體，然後把有趣的貼文分享給兒子。

原po稱與男友約會時，他如果收到母親訊息就會即刻回覆，頻率極高，「一個小時裡真的一半時間都低頭看手機」。她對此不滿，希望男友在與自己約會的時候可以把焦點放在自己身上，而不是與母親通訊聊天，想請求男友注意一下，但又擔心說出來會顯得自己不夠大方，「是不是我太小器？」。

貼文引來熱議，網友意見兩極。有人認為原po並非小器，而是其男友長不大「訂房間還要勞駕媽媽啊。」但另一方面有人就認為原po確實不夠體貼大方，「只是花幾分鐘回覆媽媽而已妳都介意」、「平時妳男朋友，如果看到妳傳的訊息沒有馬上回妳，妳也不會開心啦」。

延伸閱讀：

男友是媽寶│約會要媽同意 晚8點前要返家 女友崩潰：還常黏着媽

父母反對年長6歲女友 台男求救應否分手 網友：媽寶分手別害人

文章授權轉載自《香港01》

延伸閱讀

她想買梳妝台被悔婚嘆「天大的笑話」 網安慰：救了你一輩子

父母被趕出去租屋...哥和大嫂霸住家狂要錢 她嘆：遲早會破產

新鮮人小心誤踩應徵地雷區 假文青、當媽寶或靠爸族

遭媽寶男酸「妳彭佳慧欸」　本尊傻眼回嗆：惹你了？

相關新聞

律師夫妻合開事務所 工作太太一肩扛、丈夫花大錢「爽泡小三」

在一般的觀點裡，律師是一個收入及社會地位都令人稱羨的職業。然而近來在日本，卻有律師夫妻在結婚之後，出現一連串的相處問題，甚至還差點鬧離婚的感情糾紛。

約會中男友與媽狂通訊、甚至求幫忙訂房 女生憂表不滿顯小器

有媽的孩子像個寶。有網友日前發文，表示男友在約會時常常低頭看手機，一看才發現他正與媽媽不斷商量，在分享約會細節，甚至試過「叫媽媽幫忙訂旅館」。該女生對男友的舉動略感不滿，希望他約會時可以專注於對待自己。

【生活見聞】晴采／不只我雞婆

夜晚和外子從公園散步返家，看到住家樓下有兩位警察，他們正拿著PDA詢問一樓鄰居A：「為什麼打架？」

【師長心情】接輿／一句話的力量

任教第三年的國中班學生要開同學會，邀請我一起參加，能看到久違的學生，我當然欣然應允。

【端午安康‧插畫展】陳完玲／來立蛋吧

端午節到了，我們一起來立蛋吧！

她被迫辭42K工作顧婆婆 夫家每人給3千還嗆：妳也沒賺多少錢

婆媳關係是一門相當深奧的學問，不少媳婦也難免和婆家產生不愉快。一名女網友日前在網路發文，表示老公家有四個兄弟，現在婆婆中風了，大家卻要她辭職照顧婆婆，但每人只出3000元，讓她感到相當不悅，而貼文底下也掀起討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。