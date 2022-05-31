約會中男友與媽狂通訊、甚至求幫忙訂房 女生憂表不滿顯小器

有媽的孩子像個寶。有網友日前發文，表示男友在約會時常常低頭看手機，一看才發現他正與媽媽不斷商量，在分享約會細節，甚至試過「叫媽媽幫忙訂旅館」。

該女生對男友的舉動略感不滿，希望他約會時可以專注於對待自己。網友對事件意見兩極，有人覺得男方不成熟，「媽寶」；但亦有人覺得他是良人，「能懂得珍惜住在同一屋簷下的應該是好人。」

該名女生在Dcard發文，稱與男友一起約半個月，發現他事無大小也會與媽媽分享，包括去哪裏約會、吃甚麼等等，甚至曾經試過為了和女友「二人世界」而請母親幫忙預約套房。她表示男友的媽媽是家庭主婦，平日在家就玩facebook、IG等社交軟體，然後把有趣的貼文分享給兒子。

原po稱與男友約會時，他如果收到母親訊息就會即刻回覆，頻率極高，「一個小時裡真的一半時間都低頭看手機」。她對此不滿，希望男友在與自己約會的時候可以把焦點放在自己身上，而不是與母親通訊聊天，想請求男友注意一下，但又擔心說出來會顯得自己不夠大方，「是不是我太小器？」。

貼文引來熱議，網友意見兩極。有人認為原po並非小器，而是其男友長不大「訂房間還要勞駕媽媽啊。」但另一方面有人就認為原po確實不夠體貼大方，「只是花幾分鐘回覆媽媽而已妳都介意」、「平時妳男朋友，如果看到妳傳的訊息沒有馬上回妳，妳也不會開心啦」。

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文章授權轉載自《香港01》