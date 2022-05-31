律師夫妻合開事務所 工作太太一肩扛、丈夫花大錢「爽泡小三」

在一般的觀點裡，律師是一個收入及社會地位都令人稱羨的職業。然而近來在日本，卻有律師夫妻在結婚之後，出現一連串的相處問題，甚至還差點鬧離婚的感情糾紛。

根據日本媒體「現代ビジネスFRaU編集部」報導，一位化名英惠45歲女性，15年前則和私立名校畢業的丈夫結婚。無論是丈夫還是英惠自己，都是通過司法測驗的律師，兩人並共同經營著一間律師事務所。

然而，丈夫從小就在優渥的環境中長大，因此雖然頭腦聰明，卻非常不願意吃苦，所以總是不肯認真工作。事務所的大小事情，逐漸由英惠一手包辦。英惠表面上仍對外假裝成丈夫才是主導的樣子，但實際上整間事務所的運作，已經到了沒有英惠主持就不行的程度。

丈夫即使沒有認真工作，卻在花費上毫不手軟，經常砸大錢購買名車名錶，聚會時香檳也開得毫無節制。甚至因為花費過頭，還一度動到夫妻兩人替小孩存下的教育基金，這徹底惹怒了英惠，使得兩人的關係逐漸降溫。

後來英惠察覺丈夫的形跡可疑，於是委託徵信社調查，結果發現丈夫在外和其他女性偷情，同時和小三的約會，也成為花費暴增的原因之一，氣得英惠一度考慮要離婚。然而丈夫被抓包之後，徹底向英惠表示認錯，表示以後不會再犯，加上考慮到小孩子的處境，才不至於真的走向離婚一途。

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