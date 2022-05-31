快訊

太刻意！30架共機編隊擾西南防空識別區 航跡整齊密集

聽新聞
test
0:00 / 0:00

律師夫妻合開事務所 工作太太一肩扛、丈夫花大錢「爽泡小三」

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一對律師夫妻共同經營事務所，但丈夫不只不認真工作，還花大錢出軌外遇。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
日本一對律師夫妻共同經營事務所，但丈夫不只不認真工作，還花大錢出軌外遇。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

在一般的觀點裡，律師是一個收入及社會地位都令人稱羨的職業。然而近來在日本，卻有律師夫妻在結婚之後，出現一連串的相處問題，甚至還差點鬧離婚的感情糾紛。

根據日本媒體「現代ビジネスFRaU編集部」報導，一位化名英惠45歲女性，15年前則和私立名校畢業的丈夫結婚。無論是丈夫還是英惠自己，都是通過司法測驗的律師，兩人並共同經營著一間律師事務所。

然而，丈夫從小就在優渥的環境中長大，因此雖然頭腦聰明，卻非常不願意吃苦，所以總是不肯認真工作。事務所的大小事情，逐漸由英惠一手包辦。英惠表面上仍對外假裝成丈夫才是主導的樣子，但實際上整間事務所的運作，已經到了沒有英惠主持就不行的程度。

丈夫即使沒有認真工作，卻在花費上毫不手軟，經常砸大錢購買名車名錶，聚會時香檳也開得毫無節制。甚至因為花費過頭，還一度動到夫妻兩人替小孩存下的教育基金，這徹底惹怒了英惠，使得兩人的關係逐漸降溫。

後來英惠察覺丈夫的形跡可疑，於是委託徵信社調查，結果發現丈夫在外和其他女性偷情，同時和小三的約會，也成為花費暴增的原因之一，氣得英惠一度考慮要離婚。然而丈夫被抓包之後，徹底向英惠表示認錯，表示以後不會再犯，加上考慮到小孩子的處境，才不至於真的走向離婚一途。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

律師 結婚 小三外遇

延伸閱讀

義大利老公偷吃開房被抓包 惱羞成怒反怪她「不夠溫柔」

男整天和碩士老婆吵架 賭氣外遇卻當了火山孝子

每個月給零用錢被嫌少 人夫慘遭妻女孤立「回家只能吃剩菜」

度蜜月期間老公手機滑不停 她怕是外遇卻問出意外答案

相關新聞

律師夫妻合開事務所 工作太太一肩扛、丈夫花大錢「爽泡小三」

在一般的觀點裡，律師是一個收入及社會地位都令人稱羨的職業。然而近來在日本，卻有律師夫妻在結婚之後，出現一連串的相處問題，甚至還差點鬧離婚的感情糾紛。

【生活見聞】晴采／不只我雞婆

夜晚和外子從公園散步返家，看到住家樓下有兩位警察，他們正拿著PDA詢問一樓鄰居A：「為什麼打架？」

【師長心情】接輿／一句話的力量

任教第三年的國中班學生要開同學會，邀請我一起參加，能看到久違的學生，我當然欣然應允。

【端午安康‧插畫展】陳完玲／來立蛋吧

端午節到了，我們一起來立蛋吧！

她被迫辭42K工作顧婆婆 夫家每人給3千還嗆：妳也沒賺多少錢

婆媳關係是一門相當深奧的學問，不少媳婦也難免和婆家產生不愉快。一名女網友日前在網路發文，表示老公家有四個兄弟，現在婆婆中風了，大家卻要她辭職照顧婆婆，但每人只出3000元，讓她感到相當不悅，而貼文底下也掀起討論。

句句是血淚！網友揭結婚、生子後最大的11個轉變

當一個女性的生命中有了伴侶、一個或更多的小孩，有一個家庭要經營，身分從女兒、小姐變成了別人的妻子、媳婦、媽媽，想必生活上會有很大的轉變，因此【嬰兒與母親】在粉專做了一份簡單調查，不少媽媽表示結婚生子後生活重心有了很大的轉變，此外還有哪些變化呢？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。