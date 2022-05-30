她被迫辭42K工作顧婆婆 夫家每人給3千還嗆：妳也沒賺多少錢

婆媳關係是一門相當深奧的學問，不少媳婦也難免和婆家產生不愉快。一名女網友日前在網路發文，表示老公家有四個兄弟，現在婆婆中風了，大家卻要她辭職照顧婆婆，但每人只出3000元，讓她感到相當不悅，而貼文底下也掀起討論。

一名女網友日前在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」發文，表示婆婆前陣子中風，而老公和三個兄弟商量後，決定要她不要上班，專心照顧婆婆，但每人只願意出3000元。當老公告知她這件事時，甚至大聲說「妳一個月也沒賺多少錢」，讓她感到相當不悅，「我上班一個月42000元還嫌少？」

而原PO接著表示，在醫院照顧婆婆的第一週，都沒有人願意來換班，導致她沒辦法回家洗澡，「我就一個一個打電話罵人」。住院期間因為婆婆行動不方便，所以還是由原PO照顧，她每天幫婆婆做復健，直到婆婆情況好轉，開始可以自理了。

某天婆婆突然想家，從半夜三點開始走，直到早上七點多才到家，當小叔打電話通知時，原PO老公才過去接。因為婆婆開始可以自理，小叔竟然說以後每個月不給錢了，讓原PO相當不滿，「問題是你為什麼不早點說，快過年了誰要請人」。

某天婆婆又半夜自己走回家，小叔竟然打電話罵原PO，「現在是怎樣，不給妳錢，我媽妳就不顧了是不是」，讓原PO聽了相當刺耳，因此發文詢問網友意見。

貼文底下吸引大量回應，許多網友紛紛表示，「扯！誰的老媽誰就得顧啊」、「不懂為什麼就是很多人覺得媳婦照顧公公婆婆是理所當然」、「自己的媽媽自己顧，這種老公不要也罷，連捍衛妳的功能都沒有」、「這一家人的嘴臉真難看，妳也挺傻的，幹嘛糟蹋自己去照顧別人的媽媽」。

另外，也有不少網友提議可以請看護，「自己的媽媽自己顧，請他們拿每個人3000去請看護」、「當然請看護，四兄弟分攤，沒妳的事乖乖上班」、「42000也夠請人照顧了吧？」、「要就補足妳42000薪水，要就請看護」、「請看護，4兄弟平均分攤那是他們的媽，妳也不用那麼累」。