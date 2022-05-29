端午節婆婆包粽子給媳婦娘家 一句話讓她崩潰「我自作多情」

端午節即將來臨，許多民眾紛紛網購粽子，或是預購名店準備度過佳節，最近有一名媳婦得知，婆婆要將親手包的粽子分給娘家，讓她十分開心，以為自己遇到了「天使婆婆」，沒想到婆婆事後說「一顆粽子收100」，讓她崩潰喊「原來一切都是我自作多情」。

日前有位媳婦在「匿名公社」發文，指出上星期婆婆打電話來，告訴她「我要來包粽子，妳娘家要幾顆？媽媽喜歡吃北部還南部粽？愛吃什麼料？妳剛嫁來，不知道我的粽子有名的好吃齁？」

當時原PO很開心，認為自己嫁對人了，覺得老公對她好，沒想到婆婆也這麼關心她的娘家，讓原PO下定決心「以後一定要加倍對婆婆好，把她當成自己的親媽」。

等到婆婆包好粽子，打給原PO才說「粽子包好了找時間來拿，妳媽愛吃的這種不好包，我用料都很好，不是隨便青菜弄的，光是挑選粽葉、用整顆鹹蛋等等，用料不輸外面，成本真的太高，一顆算妳媽媽100就好，我包了20顆剛好2000，很便宜喔！好吃我再多包，記得回來拿」，原PO聽完無奈表示「原來一切是我自作多情」。

對此，網友回應「這婆婆也太扯了」、「這種當然是請先生付錢啦！」、「1顆100，真的傻爆眼，叫他兒子出錢吧」、「一顆100，是有包多高級的料？」、「我會跟婆婆說『妳吃就好，我媽已經自己買外面一顆45元的20顆了』」、「錢不是重點，重點就是事後要錢，一開始明講明賣，大家都沒話說，不是假裝有心，再來出高價，這不是2000多少的問題，吃相的問題」。