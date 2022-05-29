快訊

確診遲收不到居隔單 明天零時起補發功能上路

恭喜！才宣布結婚 瘦子秀「小孩比YA照」喜曝當爸了

新北19歲女搭男友車快到家 被拋飛頭顱破裂死亡

端午節婆婆包粽子給媳婦娘家 一句話讓她崩潰「我自作多情」

聯合新聞網／ 綜合報導
端午節即將來臨，一名媳婦接到婆婆的電話，以為對方要包粽子給娘家，沒想到一顆粽子要收100元。圖為示意圖/Ingimage
端午節即將來臨，一名媳婦接到婆婆的電話，以為對方要包粽子給娘家，沒想到一顆粽子要收100元。圖為示意圖/Ingimage

端午節即將來臨，許多民眾紛紛網購粽子，或是預購名店準備度過佳節，最近有一名媳婦得知，婆婆要將親手包的粽子分給娘家，讓她十分開心，以為自己遇到了「天使婆婆」，沒想到婆婆事後說「一顆粽子收100」，讓她崩潰喊「原來一切都是我自作多情」。

日前有位媳婦在「匿名公社」發文，指出上星期婆婆打電話來，告訴她「我要來包粽子，妳娘家要幾顆？媽媽喜歡吃北部還南部粽？愛吃什麼料？妳剛嫁來，不知道我的粽子有名的好吃齁？」

當時原PO很開心，認為自己嫁對人了，覺得老公對她好，沒想到婆婆也這麼關心她的娘家，讓原PO下定決心「以後一定要加倍對婆婆好，把她當成自己的親媽」。

等到婆婆包好粽子，打給原PO才說「粽子包好了找時間來拿，妳媽愛吃的這種不好包，我用料都很好，不是隨便青菜弄的，光是挑選粽葉、用整顆鹹蛋等等，用料不輸外面，成本真的太高，一顆算妳媽媽100就好，我包了20顆剛好2000，很便宜喔！好吃我再多包，記得回來拿」，原PO聽完無奈表示「原來一切是我自作多情」。

對此，網友回應「這婆婆也太扯了」、「這種當然是請先生付錢啦！」、「1顆100，真的傻爆眼，叫他兒子出錢吧」、「一顆100，是有包多高級的料？」、「我會跟婆婆說『妳吃就好，我媽已經自己買外面一顆45元的20顆了』」、「錢不是重點，重點就是事後要錢，一開始明講明賣，大家都沒話說，不是假裝有心，再來出高價，這不是2000多少的問題，吃相的問題」。

婆婆 粽子 端午節

延伸閱讀

哪款泡麵最能代表台灣風味？ 網點名3款狂讚「有特色」

工作半年升主管 薪水不變主管冷回「3個字」她傻眼：爛透了

網推7-11這款超值美食 大讚：比一堆百元專門店面好吃

鄰居家車庫停兩台勞斯萊斯 網笑稱：是有第二件半價嗎

相關新聞

端午節婆婆包粽子給媳婦娘家 一句話讓她崩潰「我自作多情」

端午節即將來臨，許多民眾紛紛網購粽子，或是預購名店準備度過佳節，最近有一名媳婦得知，婆婆要將親手包的粽子分給娘家，讓她十分開心，以為自己遇到了「天使婆婆」，沒想到婆婆事後說「一顆粽子收100」，讓她崩潰喊「原來一切都是我自作多情」。

未來育兒無共識 男友回覆「女生本就負責生」讓她心死分手

養育小孩本應是為人父母、婚姻雙方皆應承擔的責任。日前有女網友表示，她與男友聊天說到未來帶小孩一事，意外發現對方沒有主動顧小孩的意願，只會找藉口推託責任，讓她心死決定分手。網友大多一片支持，認為像這樣的價值觀難以磨合，趁早分開較好。

【婆媳之間】波莉／恰似閨蜜

如果你有心事，第一個想到要訴說的對象會是誰？結婚後，無可避免地逐漸淡出朋友圈，但每年至少還可以參加一次聚會；然而在孩子出...

【童年記憶】康寶／伯公的腳踏車

在家鄉的群組中，有位宗長分享一張骨董腳踏車照片，讓我回想起國小一年級時，伯公就有一輛這種骨董腳踏車，全鐵打造，特別的是有...

【端午安康‧插畫展】Tai Pera／不加醬，謝謝

小時候，八德路上某間賣粽子的小鐵皮屋，每到端午節前總是大排長龍，當然，我們家也是隊伍中的一員。

叫曖昧男買早餐 女被索錢怒斥：活該單身！網友反酸

男生追求女生一定要大灑金錢？台灣有女生於討論區發文抱怨，日前要求與她關係曖昧的男生幫忙買早餐，對方卻向她拿早餐錢，而且還買了她不喜歡吃的水煎包，女生留言直斥男方「活該現在還單身」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。