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未來育兒無共識 男友回覆「女生本就負責生」讓她心死分手

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友表示，男友以各種理由推託未來育兒的責任，讓她失望到分手。示意圖／Ingimage
女網友表示，男友以各種理由推託未來育兒的責任，讓她失望到分手。示意圖／Ingimage

養育小孩本應是為人父母、婚姻雙方皆應承擔的責任。日前有女網友表示，她與男友聊天說到未來帶小孩一事，意外發現對方沒有主動顧小孩的意願，只會找藉口推託責任，讓她心死決定分手。網友大多一片支持，認為像這樣的價值觀難以磨合，趁早分開較好。

原PO在Dcard發文描述，近期男友連續加班好幾天導致打呼很大聲，讓她隨口一提之後有小孩後恐會更累，但屆時還是需要兩人輪班照顧，想不到男友以工作為由拒絕。

心存疙瘩的原PO另尋機會與男友再度討論，然而對方依舊找各種藉口如無法哺乳、媽媽顧小孩時間最長最熟悉、自己要上班否則沒錢，認為女生應獨自負擔育兒重任。即使原PO表示既然兩人薪水差不多，那兩人角色可互換，自己出外工作，男友則在家照顧小孩，卻得到「有小孩之後本來就會比較辛苦，我不知道妳現在想吵什麼」的回覆。

最後男友說家裡需要傳宗接代，即使兩人對小孩沒有共識仍毫不讓步，「女生本來就是負責生的啊？不然呢？」讓原PO大失所望，乾脆與其分手。

對此，許多網友皆力挺原PO的做法，「結婚生小孩辛苦的一定是妳，因為他的價值觀就是這樣，要不就結婚不要生，過你們甜蜜兩人世界就好，要不就分手，不要浪費自己的青春 」、「這我實在不行，最看重的就是另一半的責任感，這種好豬隊友喔」、「生活習慣可以磨合，價值觀真的無法」、「我們都是這個家庭的一份子，本來就是互相幫忙啊，職場上不也是這樣嗎？有沒有心要幫忙而已」。

Dcard 婚姻

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