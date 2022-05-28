叫曖昧男買早餐 女被索錢怒斥：活該單身！網友反酸

男生追求女生一定要大灑錢？台灣有女生於討論區發文抱怨，日前要求與她關係曖昧的男生幫忙買早餐，對方卻向她拿早餐錢，而且還買了她不喜歡吃的水煎包，女生留言直斥男方「活該現在還單身」。

帖文引起網友熱議，不少人反諷樓主才是有問題，認為追求女生也不代表要花錢，有沒有交往都沒義務要對方花錢，「吼，看了就氣，真當自己公主嗎？」台灣有女生於討論區發文抱怨，稱要求與她關係曖昧的男生幫忙買早餐，對方卻向她拿早餐錢，直斥「活該現在還單身」。

該名女生於「爆料公社–匿名公社」以「沒錢別追女生好嗎？」為題發文反問道，「搞曖昧應該是很浪漫的不是嗎？」指出日前要求與她關係曖昧的男生幫忙買早餐，對方卻向她拿錢，她不滿地指「想追女生連早餐錢都捨不得給就別追了」。女生續說，該名男生還買了她不喜歡吃的水煎包，她立即當着對方面前直接丟進垃圾桶，又批評對方還好意思約她晚上去淡水走走，留言指「走你媽啦，原本對他的一絲好感瞬間消失，活該現在還單身」。

網民紛紛斥責樓主有公主病及當男生是工具人，「你這樣說出來對你好感也消失」、「你請他幫忙，跟他自己主動送早餐不一樣，幫忙就是得給錢啊」、「要不要免費是男生自己決定好嗎，不要以為都是理所當然，如果覺得追你就是要免費，那你怎不拒絕」、「曖昧不代表是提款機吧，而且把食物直接丟進垃圾桶非常沒禮貌也浪費食物」、「水煎包業者表示：『辛苦做的水煎包，被這樣糟蹋浪費，把氣出在食物上，應該送去難民區處理掉，水煎包是多無辜啊！』」。有人甚至替男生感到慶幸，認為事件有助看清樓主的「公主病」，「這種女生才是應該單身，別害人好嗎？」。

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文章授權轉載自《香港01》