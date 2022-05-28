男搶埋單事後計入EXCEL要AA 女友曝光一事讓網友大逆轉

精打細算是美德，但當事事都要計到盡，斤斤計較的話，那只能說是孤寒。

近日有網友在討論區上分享，每次逛街男友都會霸氣地搶埋單，然而好戲在後頭，正當她以為自己不用付錢時，原來對方會將所有開支費計入Google的Excel表中。小至來回搭車、還有Condom錢都要計到盡，累積到一定數量後，更會被對方追還錢，令她十分無奈！

偏偏看畢全文的網友們竟一致大喊：果然天生一對？網名「Dragon-Mallow」的網友近日在LIHKG討論區上以「同男朋友逛街看戲吃飯，竟會開個Excel計入花費」為題發文，表示自己有一個大她九歲的男友，雖然有年齡差距，但對方風趣幽默，又有學識，完全沒代溝。後來，相處久了發現對方每次逛街都會搶埋單，然而事後卻會send Excel給她，白紙黑字寫明樓主差了他多少錢，自己也為樓主用了多少錢等。

樓主表示當花費累積到一定數量後，更會被對方追還錢，十分無奈。之前聖誕節的時候對方還十分貼心，到自己家中煮聖誕大餐給全家人吃，當樓主為此十分感動的時候，現實就立刻來打你兩巴掌，讓你清醒一下「當下我覺得自己有點想嫁給他，之後就想起之前跟他一起買東西好像也沒有還錢給他，結果聖誕餐竟然要我給他75%的費用！如果跟他住的話，我吃比較少，所以比例差不多70%就可以了。」

旁觀者表示這種均分的態度真令人十分感動。更誇張的是要計吃飯錢，性愛的保險套費用都要AA制都是小兒科了，樓主指對方想紀錄大家一切的東西，所以每次送禮物給自己，或者收自己禮物，都會查個價錢（如果有折扣的話就再扣錢）和禮物的價值一一計入表格中。

不少網友都立刻勸樓主快分手，也有網友喊兩人千萬不要分手，免得放生出來害人。不過，樓主表示自己也有任性的地方，常常控制不住脾氣，把怒氣發在對方身上。試過有一次對方因為遲到排隊，結果沒買到樓主想買的東西，樓主當下氣到當街賞了男友一巴掌，可對方依然沒有生氣，更耐心安慰。

對此，網友們表示其實樓主自己都有問題，一致覺得兩人果然是天生一對！並紛紛留言「兩個人天造地設，不要放出來害人」、「保險套錢都要問女生」、「還看折扣，職業病呀？」、「死要面子，逛街讓外人覺得自己好大方、好gentleman」、「你們是天作之合，一個孤寒到死，一個脾氣差就打人，請不要分手變」等。

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文章授權轉載自《香港01》