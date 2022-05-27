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度蜜月期間老公手機滑不停 她怕是外遇卻問出意外答案

聯合新聞網／ 綜合報導
一位網友蜜月旅行時發現丈夫不停滑手機，擔心他是不是有外遇行為。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位網友蜜月旅行時發現丈夫不停滑手機，擔心他是不是有外遇行為。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

情侶結婚之後最令人期待的，就是小倆口一起度過的蜜月旅行。作為婚後值得紀念的第一次，肯定希望能留下難以忘懷的美好回憶。然而有位日本太太，卻在蜜月的時候，發現到老公出現些不尋常的反應。

一位不具名網友在日本媒體「CoordiSnap」投稿，表示自己的現任丈夫，原本自稱是一位小公司的經理，薪水並沒有說特別高，大概就20多萬日幣左右的程度（約相當於新台幣46402元）。話雖如此，卻從未看過他出示薪水條過。

兩人在結婚之後，一起到泰國享受為期一個月的蜜月旅行。然而就在旅行途中，老公卻不停拿手機出來看，並且似乎老是在操作著什麼。這些舉動次數多了之後，讓網友非常擔心，以為老公是不是有外遇對象，所以才會出了國，卻還是手機不離身。

網友決定單刀直入，向老公詢問這件事，結果才知道老公一直用手機的原因，是為了緊盯著投資訊息。原來老公在大學時期，就已經開始嘗試外匯和股票投資，並且因此達到實質90萬日幣的月收（約相當於新台幣20萬8812元）。

只是老公因為擔心講這些，會被女方認為沒有安定感，所以才一直沒有告知自己真正的本業。不過坦白之後，也讓網友鬆了一口氣，除了確定沒有外遇之外，更意外知道了先生其實收入不俗的小秘密。

蜜月旅行 結婚 外遇

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