他嘆前女友IG從不讓他入鏡 網反認同：注重隱私

你與他人在一起時，會在社群網站上張貼伴侶照嗎？日前有網友表示，過去與前女友交往時，雖然對方會帶他見其他親朋好友，卻從不在Instagram放他的照片，讓他十分納悶「有沒有人也是這樣，有對象但從不PO？請問理由是什麼？」

原PO在PTT發文描述，前女友雖然同意他在網路上貼放閃照，並帶他認識自己的交友圈，「當然他們也都知道我是她男友」，但前女友就是不願在Instagram讓他入鏡，原PO也曾問過對方原因，卻只得到許多人皆是如此，與另一半關係同樣很好的回覆。不過原PO仍懷疑是否是因為「不想被看到日後又換對象什麼的吧？」

有人認為這是對方經營自己形象的手段，「女性經營個人形象，維持曖昧對象想像力的手段在這啊」、「用一般男生逛女生Instagram的心態，就是我只想看女的，不想看到男的，才能增加粉絲數量啊，有男的一律拒絕收藏」。

但更多同意此作法的網友指出是不想被人八卦，或是省去之後的麻煩，「一直放閃的確讓人不爽，所以也不想成為那種愛放閃的討厭鬼」、「以前愛的很高調狂曬放閃，分手之後刪到心好累，很想直接換一個帳號」、「我跟我老婆交往10年結婚，從Facebook到Instagram的12年來沒有一張我的照片，只因為她覺得PO了會有一堆沒那麽熟的人問，懶得解釋」、「我跟另一半也都沒放對方照片，其實這很正常，只是注重隱私罷了」。