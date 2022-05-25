快訊

累積降雨前十名在這2縣市 氣象局提醒明天仍有大雨

獨／一張護理師的休息照 讓陳時中直說「怎麼會這樣」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

學才藝不如幫孩子買房？他提「1觀點」引戰 網分析：機率跟中樂透一樣

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友提到與其花大錢讓孩子上一堆才藝班，倒不如「把資金集中起來買房給孩子」，引發熱烈討論。 示意圖／ingimage
有網友提到與其花大錢讓孩子上一堆才藝班，倒不如「把資金集中起來買房給孩子」，引發熱烈討論。 示意圖／ingimage

生養小孩除了是一種甜蜜的負擔，也是一項投資，為人父母花費大量時間、金錢和精力，無非希望孩子可以成人成材，並且在社會上獨立自主過上好生活。有網友提到與其花大錢讓孩子上一堆才藝班，倒不如「把資金集中起來買房給孩子」，引發熱烈討論。

原PO在PTT以「大家會怎麼幫小孩選擇？」為題，表示看到不少家庭會為孩子安排才藝班，「而且是很雜亂的上，我都覺得有點浪費了」。原PO坦承自己沒有小孩，更直言「如果有，我就把資金集中起來，買房給孩子」。

原PO認為，孩子學才藝要有起色，天份是一大關鍵，更以鋼琴為例，分析說倘若孩子沒天份，「你把郎朗請來當他老師也沒用」。原PO覺得孩子學才藝只是在花父母的錢，「收益甚小而且運氣成分太大」，倒不如替孩子買一間房，若預算不足也可以幫孩子存股，「存股大盤20年來也不是太差吧！大家有什麼想法呢？」

貼文一出，贊成原PO觀點的網友表示，「這就對囉！機率跟中樂透一樣」、「看小孩有沒有興趣吧！彈琴彈個像周杰倫這種、拍球拍個像戴資穎這種，也等於中樂透」。但也有網友吐槽說，「果然是沒小孩的想法，有時候你想的跟小孩想的不一樣，你小孩說爸爸媽媽我想學直排輪想學畫畫，你會不給他學？」、「才藝不是重點！很多家長不想顧小孩，寧願把小孩丟才藝班，這樣才有藉口不顧小孩」、「小孩什麼都不用學，反正少子化，小孩競爭越來越少，不怕沒工作，也不怕沒書念」。

有網友理性分析「人和人之間拉開距離的秘密，就是如何使用金錢和時間，時間拉長就是家族和家族的距離，貧窮會世襲是有原因的」、「你幫孩子存房子，不如使用金錢轉換時間，再使用更多的時間，去交換更多的錢」、「有辦法先買房給小孩的，才藝部分應該也不會缺啦，要2選1的就是經濟能力不足，通常最後房跟才藝都沒有」、「通常會幫小孩準備房子的，其他興趣才藝也都能提供啦」。

相關新聞

學才藝不如幫孩子買房？他提「1觀點」引戰 網分析：機率跟中樂透一樣

生養小孩除了是一種甜蜜的負擔，也是一項投資，為人父母花費大量時間、金錢和精力，無非希望孩子可以成人成材，並且在社會上獨立自主過上好生活。有網友提到與其花大錢讓孩子上一堆才藝班，倒不如「把資金集中起來 買房給孩子」，引發熱烈討論。

夫妻都確診...她同睡又餵奶嫩嬰竟沒事 全靠「這1物」撐過10天

國內Omicron疫情已進入高峰或高原期，最新防疫措施為「快篩陽性視同確診」即將適用全民。倘若夫妻不幸雙雙確診，新生兒該怎麼抵擋？一名人母分享如何跟先生一起熬過10天變成快篩陽轉陰，同睡又餵奶而寶寶卻不被傳染的方法，釣出不少人母們暖喊「媽媽為了孩子都變得超強大」。

她討66萬聘金提「1條件」沒給就不結婚 網傻眼：千萬不要結這個婚

現在不少情侶結婚會選擇登記結婚，不過仍然會有人想遵循傳統舉辦婚禮和婚宴。一名女網友抱怨男方付不出66萬的聘金，也沒辦法在飯店辦喜宴，最後，原po表示可以答應公證結婚，但是必須達成一個條件，此文一出，引起不少網友熱烈討論。

同婚合法三周年 性學專家：國人逐漸認同性別多元化

台灣通過同婚合法昨天滿第三周年，行政院性別平等處日前調查，我國民眾認同同性伴侶可結婚，比通過同婚法前高了23.5個百分點...

同婚法通過三周年 性學教授指出隱憂

台灣同婚合法化昨天剛滿3周年，樹德科技大學人類性學研究所代理所長李珣指出，同婚合法化是台灣社會尊重多元的結果，但她也擔心...

被當工具人爽花40萬！分手6年陸女來電哭「青春補償60萬」：否則娶我

想都想不到！有一名男網友分享與陸籍前女友交往的經驗，對方先是把他當工具人，一年花了他40萬元，最後又以「不上進」為由分手，事隔六年後，突然接到前女友媽媽電話，要求原po娶她否則要給她青春補償費60萬，讓他傻眼到不行。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。