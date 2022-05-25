學才藝不如幫孩子買房？他提「1觀點」引戰 網分析：機率跟中樂透一樣

生養小孩除了是一種甜蜜的負擔，也是一項投資，為人父母花費大量時間、金錢和精力，無非希望孩子可以成人成材，並且在社會上獨立自主過上好生活。有網友提到與其花大錢讓孩子上一堆才藝班，倒不如「把資金集中起來買房給孩子」，引發熱烈討論。

原PO在PTT以「大家會怎麼幫小孩選擇？」為題，表示看到不少家庭會為孩子安排才藝班，「而且是很雜亂的上，我都覺得有點浪費了」。原PO坦承自己沒有小孩，更直言「如果有，我就把資金集中起來，買房給孩子」。

原PO認為，孩子學才藝要有起色，天份是一大關鍵，更以鋼琴為例，分析說倘若孩子沒天份，「你把郎朗請來當他老師也沒用」。原PO覺得孩子學才藝只是在花父母的錢，「收益甚小而且運氣成分太大」，倒不如替孩子買一間房，若預算不足也可以幫孩子存股，「存股大盤20年來也不是太差吧！大家有什麼想法呢？」

貼文一出，贊成原PO觀點的網友表示，「這就對囉！機率跟中樂透一樣」、「看小孩有沒有興趣吧！彈琴彈個像周杰倫這種、拍球拍個像戴資穎這種，也等於中樂透」。但也有網友吐槽說，「果然是沒小孩的想法，有時候你想的跟小孩想的不一樣，你小孩說爸爸媽媽我想學直排輪想學畫畫，你會不給他學？」、「才藝不是重點！很多家長不想顧小孩，寧願把小孩丟才藝班，這樣才有藉口不顧小孩」、「小孩什麼都不用學，反正少子化，小孩競爭越來越少，不怕沒工作，也不怕沒書念」。

有網友理性分析「人和人之間拉開距離的秘密，就是如何使用金錢和時間，時間拉長就是家族和家族的距離，貧窮會世襲是有原因的」、「你幫孩子存房子，不如使用金錢轉換時間，再使用更多的時間，去交換更多的錢」、「有辦法先買房給小孩的，才藝部分應該也不會缺啦，要2選1的就是經濟能力不足，通常最後房跟才藝都沒有」、「通常會幫小孩準備房子的，其他興趣才藝也都能提供啦」。