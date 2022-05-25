她討66萬聘金提「1條件」沒給就不結婚 網傻眼：千萬不要結這個婚

現在不少情侶結婚會選擇登記結婚，不過仍然會有人想遵循傳統舉辦婚禮和婚宴。一名女網友抱怨男方付不出66萬的聘金，也沒辦法在飯店辦喜宴，最後，原po表示可以答應公證結婚，但是必須達成一個條件，此文一出，引起不少網友熱烈討論。

一名網友在「靠北婚姻2.0」發文，她認為自己加開的條件很低，別人的婚事都是有房才結婚，「你看看你周圍朋友、我周圍朋友，有多少人是買房後才結婚」，反觀自己家照習俗要求聘金66萬和在飯店辦喜宴，但男方家卻不斷要求媒人婆來談「降低標準」，既然對方不願意出聘金也不願意在飯店辦酒席，原po表示，可以答應公證，但她要開一個條件，「男方家長必須贊助買房頭期款」，不給就別想結婚，引起不少網友熱烈討論。

網友們紛紛表示，「價值觀沒有共識就放生吧」、「現在終於知道房價上漲的原因了」、「天啊，以後我兒子要結婚的時候，我趕快斷絕親子關係好了」、「這就對了，有種就別嫁啦！」、「又一個沒有『公主命』只有公主癌的公主」、「好喔，堅持妳的原則，千萬不要結這個婚」、「最近一推說要有房子才能結婚⋯我覺得還是不要結婚比較好，不必委屈自己以後的生活品質」、「如果是我我會很爽！YA！不結我會爽到跳起來」、「現在少子化真的不是沒原因」。