被當工具人爽花40萬！分手6年陸女來電哭「青春補償60萬」：否則娶我

想都想不到！有一名男網友分享與陸籍前女友交往的經驗，對方先是把他當工具人，一年花了他40萬元，最後又以「不上進」為由分手，事隔六年後，突然接到前女友媽媽電話，要求原po娶她否則要給她青春補償費60萬，讓他傻眼到不行。

男網友在臉書「靠北女友2.0」以「分享一則鬼故事給大家笑笑」為開頭發文，他表示前女友為中國人，在台灣念大學後留台工作，兩人是在教會認識的，交往一年期間一直被當成工具人，前後花了他40萬，最後女方嫌他「不夠上進」，被單方面分手。

沒想到事隔了六年，突然接到自稱女方媽媽的電話，前女友媽媽和原po表示，女兒和他分手後一直忘不了他，分開後也一直沒能和其他男生順利交往，女兒今年30歲了，想要生小孩，但又怕再晚生不出來，於是要原po選擇「要不娶了她，不然就是給她青春補償費60萬」。

女方母親說完後，換前女友接電話，她在電話另一頭還哭哭啼啼，讓原po相當傻眼，氣得直接把電話掛掉「笑死人！把人當傻子喔！我好後悔我當下直接掛電話而沒有把握機會羞辱她們」。

此文也引起網友熱議，「直接封鎖，看她們有沒有本事追過來，來了就報警處理，結案」、「不用懷疑，大陸很多這種家庭」、「真的是瘋女人，這境界很高」、「你跟他說我也要青春補償費，我的青春也是青春」。