快訊

「32220402」千萬富翁是你嗎？ 3-4月期統一發票特別獎出爐

無腿泳士全國身障運奪7金 昨夜騎車打滑摔車遭輾斃

聽新聞
test
0:00 / 0:00

被當工具人爽花40萬！分手6年陸女來電哭「青春補償60萬」：否則娶我

聯合新聞網／ 綜合報導
網友表示，和前女友分手六年突然接到對方媽媽電話，要他娶女兒否則就要付青春補償費60萬。 圖／ingimage
網友表示，和前女友分手六年突然接到對方媽媽電話，要他娶女兒否則就要付青春補償費60萬。 圖／ingimage

想都想不到！有一名男網友分享與陸籍前女友交往的經驗，對方先是把他當工具人，一年花了他40萬元，最後又以「不上進」為由分手，事隔六年後，突然接到前女友媽媽電話，要求原po娶她否則要給她青春補償費60萬，讓他傻眼到不行。

男網友在臉書「靠北女友2.0」以「分享一則鬼故事給大家笑笑」為開頭發文，他表示前女友為中國人，在台灣念大學後留台工作，兩人是在教會認識的，交往一年期間一直被當成工具人，前後花了他40萬，最後女方嫌他「不夠上進」，被單方面分手。

沒想到事隔了六年，突然接到自稱女方媽媽的電話，前女友媽媽和原po表示，女兒和他分手後一直忘不了他，分開後也一直沒能和其他男生順利交往，女兒今年30歲了，想要生小孩，但又怕再晚生不出來，於是要原po選擇「要不娶了她，不然就是給她青春補償費60萬」。

女方母親說完後，換前女友接電話，她在電話另一頭還哭哭啼啼，讓原po相當傻眼，氣得直接把電話掛掉「笑死人！把人當傻子喔！我好後悔我當下直接掛電話而沒有把握機會羞辱她們」。

此文也引起網友熱議，「直接封鎖，看她們有沒有本事追過來，來了就報警處理，結案」、「不用懷疑，大陸很多這種家庭」、「真的是瘋女人，這境界很高」、「你跟他說我也要青春補償費，我的青春也是青春」。

延伸閱讀

遠距離戀愛遭女友「戴綠帽」 工程師一招反擊網讚：高招

高年薪國內外遠距情侶苦惱「一方離職才能結婚」 網這樣答

每個月給零用錢被嫌少 人夫慘遭妻女孤立「回家只能吃剩菜」

30歲繼子月薪8萬賴在家 她伺候三餐崩潰：真的好煩

相關新聞

被當工具人爽花40萬！分手6年陸女來電哭「青春補償60萬」：否則娶我

想都想不到！有一名男網友分享與陸籍前女友交往的經驗，對方先是把他當工具人，一年花了他40萬元，最後又以「不上進」為由分手，事隔六年後，突然接到前女友媽媽電話，要求原po娶她否則要給她青春補償費60萬，讓他傻眼到不行。

小胸女用「4公分厚墊」升級罩杯 男友一句話惹怒網：直接放生

不少女生會在內衣添放厚墊，不僅可以提升自信，同時能穩定保護胸部。近日有一名女網友表示，她常會使用內衣厚墊，穿上衣服後會使上圍看起來更豐滿，但男友一見厚墊卻十分嫌棄，還喊「很丟臉」，讓她覺得很沮喪...

只因母患這症狀 她10歲起住「垃圾屋」長大求解套辦法

家人有囤積症該怎麼辦？一名女子在網上透露，自己從小到大都被迫住在一間堆滿垃圾的屋子裡，只因母親總是忍不住撿東西回來囤放，父親也因為受不了選擇離家出走，她不忍心看母親繼續如此，於是上網尋求網友意見。

婆婆確診媳婦狂噴酒精 小姑不滿反遭網反轟

疫情下隨時隨地用酒精經消毒已成為防疫起手式，不過近日有ㄧ名網友不滿大嫂對同住的確診家人狂噴解經，憤而上網po文，豈料網友一面倒認為大嫂做法正確，反過來批評原po是「惡毒小姑」。

30歲繼子月薪8萬賴在家 她伺候三餐崩潰：真的好煩

好煩，真的好煩！一名人妻爆怨，以往她在家只需要準備早晚餐，但自從30歲的繼子居家上班後，就連午餐也要替他準備，還得餐餐要有肉，讓她心裡很不平衡。

【家庭小書房】家副編輯室／推薦書：《尋找母樹》

蘇珊‧希瑪爾著、謝佩妏譯，大塊文化

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。